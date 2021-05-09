Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина. Она отметила, что, согласно концепции МОН, планируют популяризировать профессионально-техническое образование.

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Также планируют изменить модель управления и финансирования учреждениями образования – на децентрализованную. На ПТУ хотят тратить больше средств.

Какие изменения в финансировании предлагают:

повышение стипендий учащихся учреждений профобразования до размера стипендий учащихся колледжей и техникумов (с 490 гривен до около 900 гривен);

повышение зарплат педагогов;

разработка методики расчета стоимости подготовки студентов по тем или иным профессиям с учетом их сложности;

субвенция на обновление общежитий и спортплощадок, создание инклюзивной образовательной среды.

Как отметила Гришина, общественность может подать свои предложения к концепции до 17 мая 2021 года. Также, отметила нардеп, продолжается работа над новым законом о профессионально-техническом образовании.

Обратите внимание! Действующий закон "о профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят еще в 1998 году.