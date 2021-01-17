После закрытия школ и перехода к дистанционному обучению количество обращений в организации защиты прав детей в Великобритании выросла на четверть по сравнению с показателями до локдаунов.

Всего за этот период было зарегистрировано 285 серьезных случаев насилия над детьми и родительской халатности, и это на 27% больше, чем за эти же месяцы прошлого года. Организации называют показатели шокирующими, передает BBC.

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Больше всего инцидентов зафиксировано в семьях с учениками младших классов, но количество пострадавших детей старше 16 лет также существенно выросло, передают в Департаменте образования страны.

Большинство серьезных случаев касаются издевательств над мальчиками (54%), а две трети общего количества – над детьми европеоидной расы.

С 285 случаев почти все инциденты происходили во время пребывания школьников дома.

Состояние детей невозможно контролировать

Председатель Детского общества Великобритании Ирина Пона рассказывает, что показатели начали расти еще в начале первого локдауна, когда дети остались дома в сложных, порой опасных ситуациях, изолированные от общения с друзьями и поддержки социальных организаций.

К сожалению, школьники стали легкой мишенью для лиц, связанных с криминальной деятельностью, в частности сексуальной эксплуатацией и распространением наркотиков,

– добавляет экспертка.

Каждый инцидент насилия над детьми и родительской халатности есть трагедией, и парламент страны будет пытаться стимулировать деятельность социальных организаций для борьбы с этим явлением, отмечают в пресслужбе Палаты общин.

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Эксперты и общественные деятели обеспокоены дальнейшим развитием ситуации, ведь явные признаки насилия над детьми невозможно определить, поскольку школьники и дальше остаются дома и не посещают учебные заведения из-за пандемии COVID-19.