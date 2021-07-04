В то же время среди выпускников Львовского физико-математического лицея есть те, кто набрал на ВНО максимум. Львовянин Матвей Притула получил максимальный балл на ВНО по двум предметам: физике и математике. Такой результат – ежедневная подготовка по несколько часов в течение года.

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Максимум из двух предметов набрала еще одна выпускница львовского физико-математического лицея Ирина Суховальская. Девушка сдавала ВНО по четырем предметам, к каждому тесту готовилась самостоятельно. Однако акцент сделала на химии и биологии, по ним и набрала максимум баллов.

"Программа ВНО начинается с 6 – 7 класса. Это ботаника и зоология, которые у меня плохие, я их так хорошо знала, поэтому мне, по сути, нужно было начинать учить с нуля. Это было примерно 4 раза в неделю по 3 – 4 часа. Я училась весь год и не была до конца уверена, что напишу на 200, даже на 195", – рассказала выпускница.

На Львовщине выпускники получили максимум баллов на ВНО: смотрите видео

Такие успехи выпускников физико-математического лицея – традиционные, ведь нагрузка там в три раза больше, чем в обычных школах, объяснили преподаватели.

Математика – это 9 часов, физика – 6 часов. 2 – 3 (выпускника – 24 канал) всегда имеют по 400 баллов,

– рассказала заместитель директора Львовского физико-математического лицея Лилия Козловская.

В Минобразования решат вопрос с проблемой по математике

Сейчас на Львовщине 77 участников получили максимальные баллы на ВНО, трое из них – по 400. Но несмотря на это 30% выпускников региона, котрые в 2021 году писали математику для поступления, не прошли даже нижней границы в 10 баллов. Похожая ситуация сложилась фактически по всей стране.

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"Это говорит о низком уровне подготовки. Мы должны понимать, что у нас есть 200-балльники физмат лицея, должны хорошо понимать, что там 8 – 9 часов математики в неделю. В школе алгебра и геометрия – преимущественно 3 часа", – пояснила директор Львовского центра оценивания качества образования Лариса Середяк.

Больше всего вопросов по математике вызвали задания за 6 – 8 классы, отметили в Минобразования. В Министерстве уже обратили внимание на вопросы углубления уровня знаний по соответствующему предмету.

Что планируется делать – это реорганизация концепции систем образования, изменение образовательной программы,

– сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В то же время английский язык не сдали 10% участников ВНО. Зато исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко отметил, что пороговые баллы абсолютно адекватны и они соответствуют уровню подготовки абитуриентов и сложности предлагаемых тестов, как инструментов оценки.