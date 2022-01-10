Все выбранные слова прошлого года оказали значительное влияние на жизнь людей, а следовательно и на язык.

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По словам специалистов, вакцина и производные от нее слова, прежде всего "вакцинация", полностью доминировали в обществе в 2021 году.

Интересный факт! Украинское слово "щеплення" (прививка) превосходило в употреблении "вакцинацию" вплоть до начала массовой вакцинальной кампании от коронавируса. Также в украинском языке отсутствует устоявшийся аналог заимствованию "вакцина".

Производные от "вакцины" слова

Среди других важных производных или связанных с вакциной/вакцинацией слов 2021 года следует отметить:

"антивакцинатор" (сокращенно антиваксер или антивакс) – противник вакцинации

"ревакцинация" – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты

"бустерная доза" (сокращенно бустер) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация

"иммунизация" – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации

"иммунитет" – способность организма противостоять действию вредных внешних факторов.

"ковидная тысяча" или "тысяча Зеленского" – инициатива президента Зеленского, направленная на стимулирование вакцинации.

Другие главные слова 2021 года

Другие слова, которые описывали публичный дискурс 2021 года:

"Большая стройка" – еще одна инициатива Зеленского, направленная на развитие инфраструктуры

"деолигархизация" – борьба с олигархами, которую начал президент Порошенко, и сам же от нее пострадал

"земля" – в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и самым большим урожаем зернобобовых культур в истории Украины

"вагнергейт" – проваленная спецоперация украинских спецслужб, которая имела целью задержание наемников российской частной военной компании Вагнера

"война" – агрессивная риторика и немотивированное размещение Россией значительных военных сил возле границ Украины в конце года привели к широкой дискуссии о возможности полномасштабного вторжения РФ.

Слова 2013 – 2020 годов

Словарь "Мыслово" выбирает слово года в девятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и социальная значимость. Слова года за прошедшие годы:

2020 год – "коронавирус",

2019 – "диджитализация",

2018 - "томос",

2017 – "безвиз",

2016 – "коррупция",

2015 - "блокада",

2014 – "киборги",

2013 – "евромайдан".

К слову, гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что новая, эффективная против штамма Омикрон вакцина появится уже весной 2022 года. Детали – читайте по ссылке.