Все выбранные слова прошлого года оказали значительное влияние на жизнь людей, а следовательно и на язык.
К теме Его использовали в 72 раза чаще: Оксфордский словарь выбрал слово 2021 года
По словам специалистов, вакцина и производные от нее слова, прежде всего "вакцинация", полностью доминировали в обществе в 2021 году.
Производные от "вакцины" слова
Среди других важных производных или связанных с вакциной/вакцинацией слов 2021 года следует отметить:
- "антивакцинатор" (сокращенно антиваксер или антивакс) – противник вакцинации
- "ревакцинация" – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты
- "бустерная доза" (сокращенно бустер) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация
- "иммунизация" – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации
- "иммунитет" – способность организма противостоять действию вредных внешних факторов.
- "ковидная тысяча" или "тысяча Зеленского" – инициатива президента Зеленского, направленная на стимулирование вакцинации.
Другие главные слова 2021 года
Другие слова, которые описывали публичный дискурс 2021 года:
- "Большая стройка" – еще одна инициатива Зеленского, направленная на развитие инфраструктуры
- "деолигархизация" – борьба с олигархами, которую начал президент Порошенко, и сам же от нее пострадал
- "земля" – в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и самым большим урожаем зернобобовых культур в истории Украины
- "вагнергейт" – проваленная спецоперация украинских спецслужб, которая имела целью задержание наемников российской частной военной компании Вагнера
- "война" – агрессивная риторика и немотивированное размещение Россией значительных военных сил возле границ Украины в конце года привели к широкой дискуссии о возможности полномасштабного вторжения РФ.
Слова 2013 – 2020 годов
Словарь "Мыслово" выбирает слово года в девятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и социальная значимость. Слова года за прошедшие годы:
- 2020 год – "коронавирус",
- 2019 – "диджитализация",
- 2018 - "томос",
- 2017 – "безвиз",
- 2016 – "коррупция",
- 2015 - "блокада",
- 2014 – "киборги",
- 2013 – "евромайдан".
К слову, гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что новая, эффективная против штамма Омикрон вакцина появится уже весной 2022 года. Детали – читайте по ссылке.