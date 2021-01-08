Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслова" выбрал слова года. Так, главным в этом году стало слово "коронавирус". Ведь еще год назад название этого вируса было известно лишь медицинским специалистам.

Все выбранные слова в прошлом году оказали определяющее влияние на жизнь людей, а следовательно и на язык. Об этом сообщает словарь современного украинского языка "Мислово".

Интересно кто будет сдавать экзамен по украинского языка в 2021 году: Кремень озвучил перечень

Да, большинство самых важных слов года все таки связаны с пандемией.

Главные слова 2020 года

Пандемия – это результат быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса, который вызвал панику в мире и привел к введению карантина или локдауна.

Значительной проблемой стала и инфодемия – быстрое и неконтролируемое распространение непроверенной информации. Речь идет о распространении фейков.

Карантин – в этом году он стал средством сдерживания пандемии. Это слово итальянского происхождения вошло в украинский язык еще несколько веков назад и употребляется значительно чаще, чем локдаун.

Самоизоляция – еще одно важное слово из словаря времен коронавируса. Сюда же относится и социальное дистанцирование.

Вакцина – в течение всего года не утихал интерес к прививке от коронавируса. В 2020 году разработали сразу несколько вакцин, и уже сейчас в некоторых странах начали программы массовой вакцинации.

Дистанционка тоже стала словом года. Именно пандемия придала новый импульс диджитализации (она стала словом года в 2019), заставляя людей и бизнесы переходить на дистанционную работу или учебу.

Беларусь – в связи с неожиданным протестами в этой стране, а также жестокостью правящего режима, она тоже стала словом года.

Перемирие – после прошлогоднего разведения президент Зеленский продолжает реализовывать свое видение решения конфликта на Донбассе, что вызывает неоднозначные оценки в украинском обществе. Поэтому, в этом году чаще всего употребляли это слово.

Кризис – год пандемии был богатым на различные кризисы: от правительственного кризиса в январе, из-за глобального коронакризиса, до конституционного кризиса осенью (в дополнение к гуманитарному кризису на оккупированном Россией Донбассе и водному кризису в аннексированном Крыму).