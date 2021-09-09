Следующую неделю страна будет еще в зеленой зоне, – Ляшко о работе школ

В сети появилась информация о том, что Украина с 13 сентября перейдет в желтый уровень эпидемиологии и изменятся условия работы школ во время карантина. Однако в Минздраве заверили, что следующую неделю будет действовать еще зеленая зона, поэтому учебные заведения и в дальнейшем могут работать очно.

Министр образования Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга по "реформе школьного питания" дали ответы на актуальные вопросы работы школ в желтой зоне.

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По словам Шкарлета, сейчас МОН и МОЗ совместно готовят изменения в постановление, чтобы стимулировать педагогов вакцинироваться для очного обучения в школах.

Как должны работать школы в желтой зоне

Ляшко подчеркнул, что все правила работы школ прописаны в постановлении главного санитарного врача.

В то же время Виктор Ляшко отметил, что сейчас страна живет в условиях адаптивного карантина и в нем предусмотрено несколько уровней эпидембезопасности с определенными ограничениями.

Сегодня в желтом уровне школы могут работать, если 80% педагогов вакцинировано против COVID-19. В то же время мы готовим изменения, которые предусматривают смягчение для учреждений образования, будут допускаться к работе коллективы, которые привиты хотя бы одной дозой,

– заявил глава Минздрава.

В то же время в красном уровне для работы школ учителя должны иметь две дозы вакцины.

Школы на следующей неделе еще будут в зеленой зоне

По словам Ляшко, сегодня по индикаторам Минздрав может ввести желтый уровень эпидемической опасности. "Мы обратились к правительству, ведь изменения относительно карантинных зон может ввести только Нацкомиссия ТЭБ и ЧС", – сказал он.

А в дальнейшем оранжевый и красный уровень эпидемии принимается не для всей страны, а для каждого региона в отдельности.

Но, как отметил министр здравоохранения, если сейчас эти изменения введут, они могут вступить в силу только через 7 дней, как предусматривает постановление ВР.

Поэтому в понедельник, 13 сентября, мы не переходим в желтый уровень. Мы это сможем сделать, только если Кабмин придет решение об изменениях и они пройдут процедуру согласования. И только через 7 дней мы можем запустить это постановление. Поэтому всю следующую неделю вся страна будет спокойно работать в зеленой зоне,

– заявил Ляшко.

К слову, Черниговская и Сумская области сообщили, что там с 13 сентября планируют закрыть на карантин большинство школ и детских садов, а дети там перейдут на дистанционку.