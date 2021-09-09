Министр образования Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга по "реформе школьного питания" дали ответы на актуальные вопросы работы школ в желтой зоне.
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По словам Шкарлета, сейчас МОН и МОЗ совместно готовят изменения в постановление, чтобы стимулировать педагогов вакцинироваться для очного обучения в школах.
Как должны работать школы в желтой зоне
Ляшко подчеркнул, что все правила работы школ прописаны в постановлении главного санитарного врача.
В то же время Виктор Ляшко отметил, что сейчас страна живет в условиях адаптивного карантина и в нем предусмотрено несколько уровней эпидембезопасности с определенными ограничениями.
Сегодня в желтом уровне школы могут работать, если 80% педагогов вакцинировано против COVID-19. В то же время мы готовим изменения, которые предусматривают смягчение для учреждений образования, будут допускаться к работе коллективы, которые привиты хотя бы одной дозой,
– заявил глава Минздрава.
В то же время в красном уровне для работы школ учителя должны иметь две дозы вакцины.
Школы на следующей неделе еще будут в зеленой зоне
По словам Ляшко, сегодня по индикаторам Минздрав может ввести желтый уровень эпидемической опасности. "Мы обратились к правительству, ведь изменения относительно карантинных зон может ввести только Нацкомиссия ТЭБ и ЧС", – сказал он.
А в дальнейшем оранжевый и красный уровень эпидемии принимается не для всей страны, а для каждого региона в отдельности.
Но, как отметил министр здравоохранения, если сейчас эти изменения введут, они могут вступить в силу только через 7 дней, как предусматривает постановление ВР.
Поэтому в понедельник, 13 сентября, мы не переходим в желтый уровень. Мы это сможем сделать, только если Кабмин придет решение об изменениях и они пройдут процедуру согласования. И только через 7 дней мы можем запустить это постановление. Поэтому всю следующую неделю вся страна будет спокойно работать в зеленой зоне,
– заявил Ляшко.
К слову, Черниговская и Сумская области сообщили, что там с 13 сентября планируют закрыть на карантин большинство школ и детских садов, а дети там перейдут на дистанционку.