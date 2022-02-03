На следующие выборы не буду подаваться, – кандидат на пост президента Могилянки о скандале
В Киево-Могилянской академии – скандал с выборами нового президента. Повторного голосования с теми же кандидатами может не быть.
Об этом в эфире 24 канала рассказала доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия" и кандидат на выборах президента вуза Александра Гуменная. Она заявила, что не будет подавать свою кандидатуру на следующие выборы.
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Ситуация "накаленная" до невозможности, – Гуменная
"Факт вмешательства в избирательный процесс налицо, он имел место", – сказала Александра Гуменная.
Избирательная комиссия приняла решение, и оба кандидата тогда присутствовали на избирательном участке, чтобы продолжать голосование. Доцент отметила, что факт вмешательства все же накладывает тень на прозрачность и честность конкурса.
"Думаю, что в ближайшее время мы должны начать переговорный процесс, учитывая то, что ситуация действительно "накалена" до невозможности. Надо прийти к консенсусу, как эту ситуацию лучше всего разрешить", – сказала Гуменная.
Министерство уже издало приказ о повторных выборах. Я заявила публично, что на следующие выборы не подаюсь. Возможно, найдем какое-нибудь решение.
Кто может стоять за срывом выборов
По словам Александры Гуменной, по поводу того, кто стоит за срывом выборов в вузы – много разных вариантов, даже абсурдных.
"Я действительно слышала и не исключала разных идей, что это может быть – начиная от хулиганства, в контексте страшной нелюбви к Киево-Могилянской академии, и конкретно, чтобы навредить собственно любому кандидату. Как Сергею Мироновичу (Квиту – 24 канал), так и мне", – сказала доцент.
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Она добавила, что звучала даже версия о том, что может говориться о влиянии или вмешательстве последовательных и разнообразных акций с заминированием и другими действиями подобного характера – чтобы показать угрозу общественной жизни Киева и не только.
Александра Гуменная о выборах в Могилянке: смотрите видео
Скандальные выборы в Могилянке: коротко
- Во второй тур голосования за нового президента Киево-Могилянской академии, который состоялся 27 января, прошли экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит и декан факультета экономических наук Александра Гуменная.
- Однако во время голосования в помещение, где находился избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик похитили. Однако впоследствии его отыскали, а бюллетени признали действительными.
- Уже 28 января на сайте Могилянки появилась информация, что по данным голосования Квит одержал 235 голосов (52,80%) и победу соответственно, а Гуменная – 191 голос (42,92%).
- В то же время Министерство образования и науки не признало результаты голосования и объявило новый конкурс на избрание руководителя вуза.
- Кроме того, студенты готовят протест под правительством против решения Минобразования.