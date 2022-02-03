Об этом в эфире 24 канала рассказала доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия" и кандидат на выборах президента вуза Александра Гуменная. Она заявила, что не будет подавать свою кандидатуру на следующие выборы.

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Ситуация "накаленная" до невозможности, – Гуменная

"Факт вмешательства в избирательный процесс налицо, он имел место", – сказала Александра Гуменная.

Избирательная комиссия приняла решение, и оба кандидата тогда присутствовали на избирательном участке, чтобы продолжать голосование. Доцент отметила, что факт вмешательства все же накладывает тень на прозрачность и честность конкурса.

"Думаю, что в ближайшее время мы должны начать переговорный процесс, учитывая то, что ситуация действительно "накалена" до невозможности. Надо прийти к консенсусу, как эту ситуацию лучше всего разрешить", – сказала Гуменная.

Министерство уже издало приказ о повторных выборах. Я заявила публично, что на следующие выборы не подаюсь. Возможно, найдем какое-нибудь решение. Александра Гуменная Доцент НаУКМА, кандидат на выборах

Кто может стоять за срывом выборов

По словам Александры Гуменной, по поводу того, кто стоит за срывом выборов в вузы – много разных вариантов, даже абсурдных.

"Я действительно слышала и не исключала разных идей, что это может быть – начиная от хулиганства, в контексте страшной нелюбви к Киево-Могилянской академии, и конкретно, чтобы навредить собственно любому кандидату. Как Сергею Мироновичу (Квиту – 24 канал), так и мне", – сказала доцент.

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Она добавила, что звучала даже версия о том, что может говориться о влиянии или вмешательстве последовательных и разнообразных акций с заминированием и другими действиями подобного характера – чтобы показать угрозу общественной жизни Киева и не только.

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