Следователи Национальной полиции подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения руководителю Национальной академии аграрных наук – предлагают заключить его в тюрьму. Также будет решаться вопрос об отстранении его от должности.

Отметим, что руководителя НААН подозревают в совершении коррупционного преступления.

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Следователи Нацполиции вместе с СБУ и Офисом генпрокурора подали ходатайство в суд об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

В чем подозревают руководителя НААН

Руководителя Национальной академии аграрных наук подозревают в коррупции. В частности, он способствовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН.

В свою очередь новоназначенный руководитель должен не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Правоохранители установили, что руководитель НААН способствовал зачислению этого лица в список претендентов на замещение вакансий академиков. За свою помощь фигурант получил элитный внедорожник.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

К слову, работники СБУ разоблачили в коррупции ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы в Николаеве. Руководитель вуза систематически выплачивал премии своим родственникам на сотни тысяч гривен.