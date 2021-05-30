Скрытые привычки гениев: профессор назвал, какие общие черты имеют выдающиеся люди

Бетховен имел проблемы с математикой, Пикассо не знал алфавита, Уолт Дисней засыпал в классе, но они смогли достичь успеха в науке или культуре. Американский ученый Крейг Райт считает, что IQ и академические оценки в обществе переоценены, а все гении имеют схожие привычки.

Этот профессор преподает историю и теорию музыки в Йельском университете, а также уже 20 лет ведет "курс гениальности", где предлагает студентам проанализировать биографии величайших людей истории.

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Райт недавно опубликовал книгу "Скрытые привычки гения: за пределами таланта, IQ и стойкости”, в которой он подробно описал 14 общих черт или привычек гениев.

Формула гения

Профессор даже разработал "формулу гения": G = SxNxD. Это означает что гениальность (G) равна тому, насколько значительным (S) является влияние человека или же изменения, им спровоцированные, умноженные на количество (N) людей, подвергшихся воздействию этого человека, и на длительность воздействия во времени (D).

То есть для Крейга Райта самые большие гении – это те, кто оказывает наибольшее влияние на наибольшее количество людей в течение долгого времени.

Профессор убежден, что стандартизированные тесты IQ – это лишь способ измерения определенной способности, которая в основном передается по наследству. Однако эти люди не всегда становятся гениями.

В этом смысле я обычно использую лауреатов Нобелевской премии в качестве справочного примера: были те, кто получил премию с сертифицированным IQ 115, 120 или что-то вроде этого. Здесь не важен уровень IQ,

– добавляет Крейг.

Но есть ряд других факторов и мотиваций, которые могут подтолкнуть кого-то к величию, и дают ему возможность изменить мир.

Как стать гением

По словам профессора, самое важное – это усилия и проявление внутренних мотивов. "Я заметил у многих великих людей то, что они эрудиты, потому что они познавали разные сферы", – говорит Крейг Райт.

У большинства этих людей есть нестандартное мышление. Они видят разные вещи одновременно, потому что у них был разнообразный опыт, и в результате они могут комбинировать разные вещи, которые другие не могут.

Если вы воспитываете детей, знакомьте их с разным опытом. Если им нравится наука, побуждайте их читать романы, а если они интересуются политикой – возможно, они смогут научиться рисовать,

– добавил он.

Эксперт считает, что люди просто не узнают, в чем их страсть, если они не имеют другого опыта. “Мне нравится думать, что стать гением – это больше, чем быть хомяком в клетке или пловцом в бассейне”, – говорит Крейг.

Также профессор отмечает, что проблема великих людей в том, что они часто "разрушительны" для собственного окружения, ведь они имеют много страстей в разных сферах. Так что, возможно, с ними не всегда приятно работать.

Скрытые привычки гениев

Профессор проанализировал биографии известных гениев и назвал 14 их общих привычек или черт характера:

трудовая этика,

устойчивость,

оригинальность,

детское воображение,

жадное любопытство,

страсть,

творческая дезадаптация (ситуация, когда новаторские идеи встречают сопротивление в академической среде, поскольку они являются вызовом устоявшимся представлениям),

бунтарство,

мышление, выходящее за рамки границ,

действия или мышление, которые противоречат установленным шаблонам в обществе,

подготовка,

одержимость,

способность расслабляться,

концентрация.

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