Скороговорка – это интересный и наиболее доступный способ улучшения произношения. Содержание у них обычно шуточное, поэтому их рекомендуют как детям, так и взрослым.

Редакция 24 канала собрала различные интересные скороговорки, которые помогут вам потренировать свою речь. Кроме того, четкая дикция – это один из основных факторов, по которым оценивают человека. Чем красивее вы говорите, тем легче вам коммуницировать с окружением.

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Правила, которые помогут изучить скороговорки

Сначала нужно проговорить скороговорку медленно и четко, практически по слогам.

Попробуйте проговорить ее беззвучно.

Произнесите текст шепотом. Не шипя, не тихо, а именно шепотом.

Скажите скороговорку еще раз, но уже используя разные интонации: от осуждения до сочувствия, от улыбки до раздражения.

Теперь нужно произнести скороговорку как можно быстрее.



Скороговорки улучшают дикцию / Фото pexels

Украинские скороговорки

Попробуйте прочитать эти скороговорки сначала медленно, а затем постепенно ускоряйтесь.

Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука. Буде букові наука.

Був собі цебер, та переполуцебрився на полуцебренята.

Боронила борона по боронованому полю.

Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть.

У нас надворі погода розмокропогодилася.

Дзижчить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух.

Кинув кріп Прокіп в окріп. У окропі, окрім кропу кипить короп для Прокопа.



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