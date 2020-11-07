Скороговорки на украинском: как научиться говорить красиво
Скороговорка – это интересный и наиболее доступный способ улучшения произношения. Содержание у них обычно шуточное, поэтому их рекомендуют как детям, так и взрослым.
Редакция 24 канала собрала различные интересные скороговорки, которые помогут вам потренировать свою речь. Кроме того, четкая дикция – это один из основных факторов, по которым оценивают человека. Чем красивее вы говорите, тем легче вам коммуницировать с окружением.
Читайте также Малоизвестные украинские поговорки, значение которых вас удивит
Правила, которые помогут изучить скороговорки
- Сначала нужно проговорить скороговорку медленно и четко, практически по слогам.
- Попробуйте проговорить ее беззвучно.
- Произнесите текст шепотом. Не шипя, не тихо, а именно шепотом.
- Скажите скороговорку еще раз, но уже используя разные интонации: от осуждения до сочувствия, от улыбки до раздражения.
- Теперь нужно произнести скороговорку как можно быстрее.
Скороговорки улучшают дикцию / Фото pexels
Украинские скороговорки
Попробуйте прочитать эти скороговорки сначала медленно, а затем постепенно ускоряйтесь.
- Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука. Буде букові наука.
- Був собі цебер, та переполуцебрився на полуцебренята.
- Боронила борона по боронованому полю.
- Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть.
- У нас надворі погода розмокропогодилася.
- Дзижчить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух.
- Кинув кріп Прокіп в окріп. У окропі, окрім кропу кипить короп для Прокопа.
Попробуйте снять процесс на видео, чтобы видеть свои ошибки / Фото pexels
- Ходить квочка коло кілочка, водить діток, дрібних квіток.
- Ой, збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритки Маргаритка у дворі.
- Вашому Паламареві нашого Паламаря не перепаламарювати стати. Наш Паламар вашого Паламаря перепаламарить, перевипаламарить.
- Пилип прилип, прилип Пилип. Пилип плаче. Пилип посіяв просо, Просо поспіло, Пташки прилетіли, Просо поїли.
- Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок – сорок морок.
- Летів горобець через верхній хлівець, ніс пуд гороху і нам дав потроху.
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Как выучить немецкий язык самостоятельно: полезные советы и ресурсы4 ноября , 17:00
-
Изменения в ВНО в 2021: все детали о том, как будет проходить тестирование в следующем году5 ноября , 16:46