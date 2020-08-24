Первое сентября уже очень близко. Для кого-то это праздник и долгожданный момент, а для других – начало тяжелого "грызение" гранита науки. Как же привлечь ребенка к обучению после дистанционного образования и каникул – читайте в материале.

Журналисты 24 канала подготовили несколько советов для родителей, которые помогут подготовить вашего малыша к 1 сентября.

Интересно Как обучать учеников во время пандемии: подробная инструкция от МОН

Как подготовить ребенка к школе

Поскольку в этом году начало учебного года достаточно тревожное, для начала родителям стоит эмоционально подготовить малыша к первым дням в школе. Особенно, если ребенок идет в первый класс.

Психологи советуют первоклассникам рассказывать, каким будет их будущее обучение. Например, за месяц до начала обучения следует рассказывать об учебном заведении. Возможно, сходить, познакомиться с учителем и т.д. и подавать всю информацию постепенно.

А директор школы "Мандрык" Леся Харитонова советует родителям, чтобы они позволили ребенку выбирать одежду и вещи в школу на свой вкус. Главное – чтобы малышу было удобно. И ученику/ученице точно будут поднимать настроение в школе красивые канцтовары, дневник с любимым кумиром или блокнотик для записей с обложкой крутых супергероев.

Купите ребенку все необходимое к школе, и не забудьте про маски и антисептик / Нуш

Тогда малыш получит удовольствие от подготовки к школе. А если ребенок счастлив, то у него сформируется положительное отношение к школе, что хорошо повлияет на его обучение.

И учтите, что в этом учебном году, кроме канцтоваров, портфеля и одежды, вам понадобятся также защитные маски и дезинфекторы.

Также следует обеспечить ребенку комфортный выход из "каникулярно-карантинного режима" уже сейчас. В частности, в августе надо уже возвращаться к привычному режиму, который был у ребенка во время учебы.

Что еще можно сделать:

за 2 недели до учебного процесса укладывать ребенка пораньше спать;

начать читать вместе книги;

поддерживать совместные любимые физические активности на свежем воздухе;

не стоит планировать дополнительных поездок или кардинальных изменений в жизни перед 1 сентября (например, переезд).

Приучайте ребенка к школьной дисциплине: подъем в 7 утра, быстрое умывание, личная гигиена, завтрак и другие задачи. Научите ребенка складать рюкзак с вечера. Тогда начало обучения не станет для ребенка стрессом.

А семейный врач Наталья Барабаш советует не давить на школьников в самом начале обучения. Лучше дайте ребенку возможность постепенно втянуться в учебный процесс, не надо требовать от ребенка сразу стараний "по максимуму".

Как будет проходить обучение в школе в условиях карантина

С 1 сентября ученики при благоприятной эпидемической ситуации в регионе пойдут в школу. Однако учебным заведениям следует тщательно следить за соблюдением правил безопасности учащимися и работниками.

К теме Что делать, если у ученика обнаружили симптомы COVID-19: инструкция для школ и садиков

А школы в "красной" зоне будут работать иначе – там будет введено онлайн-обучение на период, пока регион будет находиться в такой зоне. Каждые 14 дней переход региона с одной в другую зону будет решать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

нельзя допускать к работе учителей с температурой более 37,2°C;

для учащихся следует разработать маршруты и график допуска в школу, чтобы избежать скопления людей;

передвигаться и заходить в помещение школы можно только в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску;

администрация учебного заведения должна составить расписание уроков так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности надо обеспечить проведение занятий на свежем воздухе. Также обязательно нужно проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и так далее.

Рекомендации Минздрава к обучению / Инфографика 24 канала