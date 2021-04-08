Более 20 украинских вузов в 2020 году приняли на обучение почти 3,5 тысячи ветеранов. Кроме того, студентами стали еще 4 тысячи детей участников боевых действий.

Заместитель министра по делам ветеранов Игорь Бескаравайный рассказал, что им удалось наладить сотрудничество с учреждениями высшего образования по обучению или переподготовке ветеранов.

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По его словам, это будет способствовать успешному возвращению их к мирной жизни в обществе.

Для того, чтобы создать благоприятные условия для обучения ветеранам и членам их семей, а также обеспечить успешную социальную реадаптацию защитников Украины, в 2020 году Минветеранов заключило договор о сотрудничестве и взаимодействии с 21 вузом,

– заявил Бескаравайный.

А в рамках бюджетной программы Министерства ветеранов, в этом году в вузы вступили более 3,7 тысячи человек среди участников АТО/ООС и пострадавших участников Революции Достоинства.

Кроме того, еще более 21 тысячи украинских защитников прошли программу по профориентации.



К слову, юристы заверили, что студенты-переселенцы и те, кто проживает в населенных пунктах вблизи линии разграничения, имеют скидку на проживание в общежитиях.