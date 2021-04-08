Сколько украинских ветеранов стали студентами в 2020 году
Более 20 украинских вузов в 2020 году приняли на обучение почти 3,5 тысячи ветеранов. Кроме того, студентами стали еще 4 тысячи детей участников боевых действий.
Источник:фейсбук Министерства по делам ветеранов
Заместитель министра по делам ветеранов Игорь Бескаравайный рассказал, что им удалось наладить сотрудничество с учреждениями высшего образования по обучению или переподготовке ветеранов.
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По его словам, это будет способствовать успешному возвращению их к мирной жизни в обществе.
Для того, чтобы создать благоприятные условия для обучения ветеранам и членам их семей, а также обеспечить успешную социальную реадаптацию защитников Украины, в 2020 году Минветеранов заключило договор о сотрудничестве и взаимодействии с 21 вузом,
– заявил Бескаравайный.
А в рамках бюджетной программы Министерства ветеранов, в этом году в вузы вступили более 3,7 тысячи человек среди участников АТО/ООС и пострадавших участников Революции Достоинства.
Кроме того, еще более 21 тысячи украинских защитников прошли программу по профориентации.
К слову, юристы заверили, что студенты-переселенцы и те, кто проживает в населенных пунктах вблизи линии разграничения, имеют скидку на проживание в общежитиях.
Как в 2021 году будут поступать абитуриенты с оккупированных территорий?Поступление для таких абитуриентов будет организовано по процедуре в рамках квоты-2 (количество льготных бюджетных мест, которое составляет не менее 20% общего объема государственного заказа).
Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ может не сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры: по украинскому языку, истории Украины и еще один предмет на выбор (тот, который требует специальность).
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