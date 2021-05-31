Ниже средней зарплаты: сколько заработали учителя в Украине за апрель

Средняя заработная плата работников образовательной сферы в апреле 2021 года составила 10 859 гривен. В то же время средняя зарплата работника предприятий и учреждений за этот же период составила 13 500 гривен, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты.

Так, по сравнению с мартом размер средней заработной платы в Украине уменьшился на 0,5%.

К теме Что делает классный руководитель в школе за рубежом: интересные факты об их обязанностях

Однако в целом за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020 года) уровень зарплат педагогов увеличился на 29,8%.

В то же время средняя заработная плата штатных работников образования в апреле составляла 80% от среднего уровня по экономике и 18,1% от показателя минимальной заработной платы в стране (6 000 гривен).

Средняя зарплата работников образования в апреле 2021 года составила 10 859 гривен.

В то же время в феврале эта средняя зарплата педагогов была 11 тысяч гривен.

Добавим, что по региональному признаку в апреле в 2021 году наибольшая средняя зарплата была в Донецкой области (13 886 гривен) и Киеве (20 422 гривен).

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цель правительства – повысить минимальную заработную плату педагогов до средней зарплаты в стране. Поэтому, в течение 2021 года зарплата учителей вырастет на 30%.

В то же время Зеленский заявил, что все учителя в Украине должны иметь: