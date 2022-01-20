Сколько заработал глава МОН Сергей Шкарлет за 2021 год: обнародовали суммы

Министр образования Сергей Шкарлет заработал в своей должности более 725 тысяч гривен за прошлый год. В то же время, содержание МОН, которое возглавляет Шкарлет, стоило украинцам в 2021 году более 183 миллионов гривен.

За период с 1 января по 31 декабря 2021 года должностной оклад министра образования Сергея Шкарлета составил более 902 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе министерства на запрос 24 канала.

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Однако на налоги ушло 176 тысяч гривен из его зарплаты. Итак, фактическая зарплата главы МОН за 2021 год – 726,5 тысяч гривен.

Ответ Кабмина на запрос 24 канала о зарплате Шкарлета

Зарплата Шкарлета по месяцам

В 2021 году Сергей Шкарлет получил такую ​​зарплату:

За январь – более 42 тысяч гривен.

За февраль – около 41 тысячи гривен.

За март – более 100 тысяч (получил надбавку, оплату за командировку и материальную помощь на оздоровление).

За апрель – более 46 тысяч гривен.

За май – около 50 тысяч гривен.

За июнь – почти 42 тысячи гривен.

За июль – более 53 тысяч гривен.

За август – около 51 тысячи гривен.

За сентябрь – почти 58 тысяч гривен.

За октябрь – более 43 тысяч гривен.

За ноябрь – почти 70 тысяч гривен (была еще прибавка).

За декабрь – почти 75 тысяч гривен (получил еще надбавку и материальную помощь).

Таким образом, только в 2021 году Сергей Шкарлет получил 726 425,68 гривен зарплаты.

Интересно, что фактически полученная за 12 месяцев зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составила 561 775,65 гривен – это меньше, чем у министра образования на 164 650 гривен.

Шкарлет уже год возглавляет МОН

25 июня 2020 года Шкарлет занял должность замминистра образования, впоследствии Кабмин возложил на него исполнение обязанностей министра.

А уже 17 декабря 2020 года Верховная Рада утвердила его в должности министра образования. Согласно декларации, с июня по декабрь 2020 года Шкарлет заработал в Минобразования 440 243 гривны.

Сколько в 2021 году потратили на содержание МОН

Содержание МОН в 2021 году стоило государственному бюджету 183,5 миллиона гривен, сообщает издание "Фокус". Из них было потрачено на:

оплату труда (в том числе начисления на оплату труда) – 158 234 100 гривен;

расходы по приобретению предметов, материалов, оборудования – 3 994 200 гривен;

оплату услуг (кроме коммунальных) – 16 854 900 гривен;

командировочные расходы – 1 240 100 гривен;

оплата отопления – 1 309 600 гривен;

оплата водоснабжения и водоотвода – 93 700 гривен;

оплата электроэнергии – 1 482 000 гривен;

оплата других энергоносителей и других коммунальных услуг (вывоз мусора) – 100 100 гривен;

прочие текущие расходы – 236 100 гривен.

К слову, в МОН все чаще начали возникать скандалы после того, как министром образования и науки стал Сергей Шкарлет. Читайте 5 самых громких инцидентов Минобразования при руководстве Шкарлета – в статье.