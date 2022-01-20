За период с 1 января по 31 декабря 2021 года должностной оклад министра образования Сергея Шкарлета составил более 902 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе министерства на запрос 24 канала.
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Однако на налоги ушло 176 тысяч гривен из его зарплаты. Итак, фактическая зарплата главы МОН за 2021 год – 726,5 тысяч гривен.
Ответ Кабмина на запрос 24 канала о зарплате Шкарлета
Зарплата Шкарлета по месяцам
В 2021 году Сергей Шкарлет получил такую зарплату:
- За январь – более 42 тысяч гривен.
- За февраль – около 41 тысячи гривен.
- За март – более 100 тысяч (получил надбавку, оплату за командировку и материальную помощь на оздоровление).
- За апрель – более 46 тысяч гривен.
- За май – около 50 тысяч гривен.
- За июнь – почти 42 тысячи гривен.
- За июль – более 53 тысяч гривен.
- За август – около 51 тысячи гривен.
- За сентябрь – почти 58 тысяч гривен.
- За октябрь – более 43 тысяч гривен.
- За ноябрь – почти 70 тысяч гривен (была еще прибавка).
- За декабрь – почти 75 тысяч гривен (получил еще надбавку и материальную помощь).
Таким образом, только в 2021 году Сергей Шкарлет получил 726 425,68 гривен зарплаты.
Интересно, что фактически полученная за 12 месяцев зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составила 561 775,65 гривен – это меньше, чем у министра образования на 164 650 гривен.
Шкарлет уже год возглавляет МОН
25 июня 2020 года Шкарлет занял должность замминистра образования, впоследствии Кабмин возложил на него исполнение обязанностей министра.
А уже 17 декабря 2020 года Верховная Рада утвердила его в должности министра образования. Согласно декларации, с июня по декабрь 2020 года Шкарлет заработал в Минобразования 440 243 гривны.
Сколько в 2021 году потратили на содержание МОН
Содержание МОН в 2021 году стоило государственному бюджету 183,5 миллиона гривен, сообщает издание "Фокус". Из них было потрачено на:
- оплату труда (в том числе начисления на оплату труда) – 158 234 100 гривен;
- расходы по приобретению предметов, материалов, оборудования – 3 994 200 гривен;
- оплату услуг (кроме коммунальных) – 16 854 900 гривен;
- командировочные расходы – 1 240 100 гривен;
- оплата отопления – 1 309 600 гривен;
- оплата водоснабжения и водоотвода – 93 700 гривен;
- оплата электроэнергии – 1 482 000 гривен;
- оплата других энергоносителей и других коммунальных услуг (вывоз мусора) – 100 100 гривен;
- прочие текущие расходы – 236 100 гривен.
К слову, в МОН все чаще начали возникать скандалы после того, как министром образования и науки стал Сергей Шкарлет. Читайте 5 самых громких инцидентов Минобразования при руководстве Шкарлета – в статье.