В большинстве развитых стран опытные учителя самой высокой квалификации получают на 80% более высокую зарплату, чем их начинающие коллеги. Какую же зарплату получают педагоги в разных странах мира – читайте в исследовании.

Международная экономическая организация OECD опубликовала образовательный отчет Education at a Glance 2020 с данными о том, сколько правительства развитых стран тратят на педагогов.

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Отличается ли зарплата начинающих учителей и опытных педагогов? Во многих развитых странах учителя высшей квалификации, которые имеют много опыта, получают на 80 % более высокую зарплату, чем их коллеги, которые только начали работать в образовательной сфере.

В таких странах, как Италия, Япония, Корея, Греция, Израиль, Венгрия, учитель средней школы может достичь максимальной заработной платы только после 35 лет работы в школе. В то же время в Новой Зеландии, Австралии, Шотландии зарплату самого высокого уровня учитель может получать уже после 8 лет стажа.

В каких странах учителя зарабатывают больше всего

Специалисты выяснили, что наибольшую заработную плату имеют учителя из Люксембурга: начинающий учитель там получает 80 тысяч долларов в год. Зато уже после 15 лет работы его зарплата растет до 110 тысяч в год, а наиболее опытный учитель здесь получает 140 тысяч долларов в год.

А в Германии и Швейцарии стартовая зарплата учителя — 50 тысяч долларов в год, а максимальная — около 100 тысяч. То есть в большинстве европейских стран начинающий учитель получает примерно 40 тысяч долларов в год.

Учительница в школе в европейской стране / Фото dingyue

Какие учителя зарабатывают меньше всего?

В общем, меньше всего получают начинающие учителя и учителя дошкольных и начальных классов.

Да, зарплаты растут у тех, кто повышает свою квалификацию, нарабатывает стаж в школе или преподает в средней и старшей школе. Например, в Дании, Литве и Норвегии учитель средней школы получает на треть больше, чем его коллега из начальной школы.

Однако в Израиле воспитатель детсада получает на 5% больше к зарплате, чем учитель средней школы.

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Зато в денежном измерении наименьшую стартовую зарплату получают учителя в Словакии — около 38 тысяч долларов в год. Максимальный учительский оклад здесь составляет чуть более 40 тысяч долларов в год.

Сколько зарабатывают директора школ?

Директор школы в Латвии получает чуть больше 20 тысяч долларов в год, тогда как его коллега в Люксембурге — более 110 тысяч долларов в год.

Наименьшую максимальную зарплату имеют директора польских школ — около 32 тысяч долларов в год. А наибольший максимальный оклад имеют директора в Люксембурге – более 150 тысяч долларов в год.