Недавно правительство приняло постановление о повышении с 1 января 2021 года зарплат педагогов на 20%. Предлагаем вам сравнить повышенную заработную плату учителей на первом и десятом году работы.

Источник: Профсоюз работников образования



Согласно данным Государственной службы статистики Украины за 2020 год, по минимальным подсчетам украинец тратит в месяц 7811 гривен.

Интересно Сколько денег получат учителя в 2021 году: ответ Минфина



Поэтому мы решили сравнить оплату труда учителя начальных классов, который только переступил порог школы и его же после 10 лет работы в школе. Для этого можно использовать таблицу размеров зарплат педагогов.

Добавим, что с 1 января 2021 года минимальная заработная плата установлена в сумме 6 тысяч гривен в месяц, а с 1 декабря – 6500 гривен. В почасовом размере: с 1 января – 36,11 гривны, с 1 декабря – 39,12 гривны.



Тарифная сетка зарплаты учителей / Фото Профсоюз работников образования

Сколько зарабатывает молодой специалист

После окончания университета учителю присваивается образовательно-квалификационный уровень "специалист". А в соответствии со схемой тарифных разрядов такому учителю тарифицируется зарплата по 10 тарифному разряду: 4050 гривен.



Но сюда следовало бы добавить прибавку за престижность профессии. Но помните, что в разных регионах такая надбавка колеблется от 5 до 30%.

С 1 января 2021 года ставка молодого учителя без категории и стажа работы составит 4 тысячи 859 гривен, а с и декабря – 5 тысяч 265 гривен.

​К теме Скандалы в школах, обучение после локдауна и зарплаты учителей – итоги недели в образовании

Сколько зарабатывает учитель через 10 лет

В соответствии с приказом об аттестации педагогов учитель может аттестоваться 1 раз в 5 лет (в некоторых случаях вне очереди один раз в два года).

То есть, в течение десяти лет учитель имеет возможность повысить квалификацию (категорию) как минимум 2 раза. Из этого следует, что через указанный период работы педагог может получить и категорию.

Так, по тарифной сетке, учитель І категории получает заработную плату по 12 тарифному разряду на сегодня ставка по такому разряду составляет 4717 гривен.

Учитывая повышение зарплат, ставка учителя I категории с 1 января 2021 года увеличится до 6 тысяч 61 гривны, а с декабря – до 6 тысяч 567 гривен.

В то же время ставка учителя высшей категории с 1 января 2021 года поднимется до 6 тысяч 461 гривны, а с декабря – до 7 тысяч 1 гривны.



Зарплаты учителей в 2021 году / инфографика 24 канала

Также здесь могут быть доплаты и надбавки за проверку тетрадей, классное руководство и выслугу лет, ведь не все учителя получают такие надбавки.

И если вспомнить, что минимальные затраты на одного человека в месяц – 7811 гривен. Мы видим, что минимальная заработная плата учителя не совпадает с минимальными затратами.

Отметим: все эти расчеты являются приблизительными, ведь на зарплату учителя влияет очень много факторов: количество часов, категория, выслуга лет и тому подобное.