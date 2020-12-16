Сколько зарабатывают молодые учителя в Украине: известна сумма зарплаты
Зарплата начинающего учителя в Украине сейчас составляет около 7,5 тысяч гривен. Однако после повышения зарплат в 2021 году она увеличится на две тысячи и составит 9,5 тысяч гривен.
Об этом на заседании Верховной Рады, представляя проект Госбюджета на 2021 год, сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает 24 канал.
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По его словам, сейчас учитель без категории получает 7 580 гривен. А после роста зарплат в 2021 году он будет получать 9 511 гривен. То есть такую зарплату имеют молодые учителя сразу после окончания университета.
А учитель высшей категории в среднем получает сейчас 10 600 гривен, а после повышения он будет получать больше 13 тысяч гривен,
– заявил Марченко.
Что известно о повышении зарплат учителей
Зарплата педагогов в 2021 году должна быть повышена. Так, с января следующего года размеры ставок зарплаты учителей увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%. В то же время в МОН отметили, что педагоги с сентября этого года уже получили увеличенную зарплату на 5,8%.
Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН
Экс-глава МОН Любомира Мандзий добавила, что задержки в выплате заработной платы педагогам в декабре 2020 года не будет. Так как больше 51 миллиона гривен расходов образовательной субвенции будут перераспределены между местными бюджетами, чтобы не допустить задолженности.
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