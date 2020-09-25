Объем задач для учеников 1 – 4 классов в школе регламентируется определенными нормами, утвержденными Министерством образования и науки. Больше деталей о домашнем задании – читайте в материале.

Как работает система домашних заданий и почему их иногда учителя задают слишком много – рассказали в общественной организации "Родительский контроль".

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В частности, там сообщают, что домашние задания не задаются ученикам 1 класса или же на выходные и праздники.

Так, для учащихся 2-4 класса объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать утвержденных затрат времени на их выполнение:

2 класс – 45 минут;

3 класс – 1 часа 10 минут;

4 класс – 1 часа 30 минут.

Почему иногда дети получают домашнее задание в увеличенных объемах?

В общественные организации рассказали, что много домашнего задания учителя могут дать из дополнительных учебников, а не только в бесплатных государственных учебников. Ведь иногда такие родители покупают за собственные средства по списку, предоставленному классным руководителем. Однако их использование в школе нарушает ряд законов.

В общественной организации предостерегают, что принуждение к покупке дополнительных пособий и их использование является со стороны администрации школы преступлениями – уголовным и должностным.

Что делать в таком случае? Если вы не считаете, что ребенку нужно дополнительное домашнее задание, то вам нужно более критично анализировать целесообразность новых учебников.

К примеру, когда вас просят сдать деньги на дополнительные тетради, надо сразу спросите – зачем они? Что с ними будут делать дети и когда? Не получив конкретного вразумительного ответа, вы можете просто не сдавать деньги. Но лучше сделать это в индивидуальном разговоре с учителем.