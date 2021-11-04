Полный цикл прививки от COVID-19 получили почти 835 тысяч педагогов – воспитателей садов, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений.
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Статистика прививок работников образования (по крайней мере одной дозой) по типам учебных заведений:
- садики – почти 88% привитых воспитателей;
- школы – почти 92% вакцинированных учителей;
- специализированные учебные заведения – 94,5% вакцинированных педагогов;
- профтехи – почти 91% привитых педагогов;
- колледжи – 89% привитых педагогов;
- вузы – почти 81% вакцинированных преподавателей.
Где больше всего вакцинированных педагогов хотя бы одной дозой:
- Хмельницкая и Киевская области – почти 97%;
- город Киев – 96%;
- Донецкая область – 95,4%;
- Харьковская область – 94,5%.
Статистика вакцинации учителей
Сергей Шкарлет отдельно привел статистику вакцинации среди работников школ. Одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 92% учителей. В то же время двумя дозами вакцинировано более 474 тысяч работников школ, а это 73,5%.
Где вакцинировано больше всего учителей хотя бы одной дозой:
- Хмельницкая область – почти 99%;
- Николаевская область – 97,5%;
- Киевская область – 97,4%;
- Харьковская область – 96,4%;
- Донецкая область – 96%.
Министр образования напомнил, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.
Сергей Шкарлет обнародовал данные о вакцинации педагогов / Видео 24 канала
К слову, в Украине с 8 ноября учителей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, будут отстранять от работы. Но что делать тем педагогам, которые пока имеют только одну дозу прививки или недавно переболели COVID-19 – читайте в статье.