Полный цикл прививки от COVID-19 получили почти 835 тысяч педагогов – воспитателей садов, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений.

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Статистика прививок работников образования (по крайней мере одной дозой) по типам учебных заведений:

садики – почти 88% привитых воспитателей;

школы – почти 92% вакцинированных учителей;

специализированные учебные заведения – 94,5% вакцинированных педагогов;

профтехи – почти 91% привитых педагогов;

колледжи – 89% привитых педагогов;

вузы – почти 81% вакцинированных преподавателей.

Где больше всего вакцинированных педагогов хотя бы одной дозой:

Хмельницкая и Киевская области – почти 97%;

город Киев – 96%;

Донецкая область – 95,4%;

Харьковская область – 94,5%.

Статистика вакцинации учителей

Сергей Шкарлет отдельно привел статистику вакцинации среди работников школ. Одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 92% учителей. В то же время двумя дозами вакцинировано более 474 тысяч работников школ, а это 73,5%.

Где вакцинировано больше всего учителей хотя бы одной дозой:

Хмельницкая область – почти 99%;

Николаевская область – 97,5%;

Киевская область – 97,4%;

Харьковская область – 96,4%;

Донецкая область – 96%.

Министр образования напомнил, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Сергей Шкарлет обнародовал данные о вакцинации педагогов / Видео 24 канала



К слову, в Украине с 8 ноября учителей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, будут отстранять от работы. Но что делать тем педагогам, которые пока имеют только одну дозу прививки или недавно переболели COVID-19 – читайте в статье.