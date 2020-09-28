В течение 2021 года учителям поднимут зарплаты почти на 30%. Соответствующие средства уже заложены в проект госбюджета Украины на следующий год. На сколько повысят выплаты педагогам – читайте ниже.

Детали рассказал врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время программы "Мир и/или война" на телеканале "Интер".

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По его словам, доходы учителей уже выросли на 5,8% с 1 сентября 2020 года. В связи с повышением заработной платы уже с 1 января доходы увеличатся еще на 20%, а с 1 июля – еще на 8%. "То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%", – подчеркнул Сергей Шкарлет.

Отметим, что ранее врио министра образования уверял, что расчетная зарплата учителей с 1 января 2021 года составит почти 12 тысяч гривен, а с июля – около 14 тысяч гривен.

В то же время Шкарлет выразил обеспокоенность низким уровнем зарплаты педагогов и назвал это преступлением против Украины.

Он заверил, что зарплата педагогов дошкольного, школьного, профессионально-технического, специального предвысшего, высшего образования, научных работников и др за эти годы так и не изменились. "Хотя были определенные сдвиги в вопросах некоторых надбавок и доплат. Сегодня мы пытаемся это изменить", – прокомментировал врио министра образования и науки.

Сколько в проекте госбюджета-2021 заложено на образование?

Увеличение расходов на образование на следующий год заложено 173,8 миллиарда гривен, что на 34 миллиарда больше, чем это было в прошлом году. В частности, для выплат зарплаты учителям предусмотрено 102,5 миллиарда гривен.

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