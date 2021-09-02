Также повысят именные стипендии учащихся и студентов. Глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что в последний раз увеличение размеров стипендий было еще в 2017 году.

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По словам министра образования, повышение стипендий должно еще больше мотивировать их учиться и достигать научно-образовательных вершин.

Количество получателей академической стипендии в вузах и колледжах составит 35 – 40% фактического количества студентов дневной формы, которые учатся на одном факультете или курсе по определенной специальности.

Как увеличатся стипендии студентов с 2022 года

Размер минимальной академической стипендии для учащихся профтехов увеличивается с 490 до 1 250 гривен в месяц.

увеличивается с 490 до 1 250 гривен в месяц. Размер стипендий студентов колледжей , которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр" или "бакалавр" увеличивается с 980 до 1 510 гривен в месяц (а для студентов, которые имеют стипендии в повышенном размере, она увеличивается с 1 250 до 1 930 гривен в месяц).

, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр" или "бакалавр" увеличивается с 980 до 1 510 гривен в месяц (а для студентов, которые имеют стипендии в повышенном размере, она увеличивается с 1 250 до 1 930 гривен в месяц). Стипендии студентов вузов и научных учреждений по уровням "младший бакалавр", "бакалавр", "специалист" или "магистр" увеличиваются с 1 300 до 2 000 гривен в месяц (а для студентов, которые имеют стипендии в повышенном размере, она увеличивается с 1 660 до 2 550 гривен в месяц).

Повышение размера стипендий президента Украины

для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – увеличивается с 1 420 до 2 750 гривен в месяц;

для студентов колледжей – увеличивается с 2 130 до 3 320 гривен в месяц;

для студентов вузов и научных учреждений – увеличивается с 2 720 до 4 400 гривен в месяц.

Повышение размера именных и академических стипендий, учрежденных правительством

для учеников профтехов – увеличивается с 1 180 до 2 500 гривен в месяц;

для студентов колледжей – увеличивается с 1 900 до 3 020 гривен в месяц;

для студентов вузов и научных учреждений – увеличивается с 2 480 до 4 000 гривен в месяц.

Добавим, что правительство также повысило размер стипендии президента победителям Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко:

для студентов колледжей – увеличивается с 1 770 до 2 870 гривен в месяц;

для студентов вузов и научных учреждений – увеличивается с 2 600 до 3 800 гривен в месяц.

К слову, недавно правительство утвердило порядок отмены решения о присуждении степени бакалавра или магистра. Забрать диплом могут из-за выявления в работе плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана или взяточничества.