Так, в 2018 году национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" подписал межуниверситетский договор с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности по подготовке бакалавров.

К теме Сколько выпускников с оккупированных территорий поступили в вузы в 2020 году: данные

Шкарлет отметил, что некоторые украинские университеты входят в украинско-азербайджанские образовательные центры.

Сколько украинских студентов получают образование в Азербайджане

Глава МОН отметил, что в Украине не велась статистика с 2017 года, но по имеющимся данным, по меньшей мере 32 человека учатся в азербайджанских университетах.

Несколько изменилось общее отношение граждан. В принципе – они не обязаны нам отчитываться, куда они едут и зачем. Это их право. К сожалению, программы межгосударственного обмена между Украиной и Азербайджаном сейчас нет,

– добавил он.

Но Украина имеет межгосударственные программы с другими странами, например, с Таджикистаном, Китаем, африканскими странами и тому подобное.

Однако, по словам Шкарлета, по состоянию на 1 января 2021 года более 4,6 тысячи азербайджанцев находятся на обучении в Украине по образовательным программам.

"Например, 4 475 человек на основном дневном обучении, 20 – на подготовительном отделении и 133 гражданина Азербайджана – на последипломном образовании", – добавил министр.

Каким факультетам и специальностям студенты отдают предпочтение

Шкарлет отметил, что статистика по странам практически не меняется. Как правило, это право, менеджмент, все экономические специальности, финансы и банковское дело, страхование, экономика и другие.

А также это речной и морской транспорт. Плюс в последнее время – это все сферы IT, все высокотехнологичные сферы,

– добавил министр.

Журналист отметил, что в Азербайджане встречаются случаи проблемного признания дипломов ряда вузов Украины.

На это Сергей Шкарлет ответил, что на сегодня все формы собственности равны в Украине, как в случае с частными, так и в случае с государственными университетами.

К теме В Украине создадут университет, в котором будут готовить специалистов по безопасности для государства

Прежде всего нужно смотреть на наличие лицензии и наличие свидетельства об аккредитации. Лицензия дает право университету осуществлять образовательную деятельность. Без лицензии поступать в любой университет невозможно,

– добавил он.

Шкарлет добавил, что сертификат об аккредитации говорит о способности университета выдать диплом. Если какого-то из этих документов нет – деятельность учебного заведения считается нелегитимной.

К слову, Шкарлет также отметил, что Украина до конфликта в зоне боевых действий на Донбассе имела 17 высших учебных заведений. Со временем их все переместили на территорию, подконтрольную Украине.