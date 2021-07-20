Министр образования и науки Сергей Шкарлет обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Украине Бартошем Цихоцки актуальные вопросы сотрудничества в области образования, а также новые потенциальные сферы взаимодействия.

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Шкарлет подчеркнул, что Польша – это мощный партнер Украины.

Мы тесно сотрудничаем в сфере школьного и высшего образования. Надеюсь, что и в дальнейшем сможем найти общий язык в решении ряда вопросов. Наша цель-продолжение и расширение двустороннего сотрудничества в области образования,

– подчеркнул министр.

Сколько украинских студентов учится в Польше

35 тысяч украинских студентов учатся в университетах Польши. Интересно, что около 2 тысяч украинских студентов получают стипендии в Польше. Это более 60% от всех иностранных студентов, получающих стипендии в этой стране. Кроме того, в 2020/2021 учебном году проходят научную стажировку 17 польских ученых.

В то же время по состоянию на 1 января 2021 года в вузах Украины получали образование 622 гражданина Польши.

Сергей Шкарлет подчеркнул, что интерес к изучению польского языка в Украине растет с каждым годом. Так, на протяжении последних 6 лет количество учащихся, изучающих польский язык в Украине, выросло от 3 тысяч до 77 тысяч.

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Сроки вступительной кампании

Общего расписания проведения вступительных кампаний в вузы в Польше нет, каждое учебное заведение устанавливает собственные сроки приема документов.

Например, в Государственном Европейском университете в Перемышле вступительная кампания начнется 17 мая и продлится до 30 июля 2021 года. Но абитуриенты, которые не успеют подать свои документы, смогут это сделать во время дополнительного набора со 2 августа по 24 сентября 2021 года.

Нужны результаты ЗНО? В польских университетах результатами общеукраинского тестирования не интересуются. Там для поступления нужен только аттестат о среднем образовании.

Экзамены и собеседования

В зависимости от актуальной эпидемической ситуации в период проведения вступительных собеседований они могут состояться офлайн в университете (с соблюдением всех санитарных требований) или дистанционно.

Кроме того, не во всех вузах есть вступительные экзамены и собеседования, поэтому следите за объявлениями о формате проведения вступительной кампании на странице выбранного заведения.

К слову, Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, чтобы сократить количество наших университетов. Больше об этом – читайте в статье.