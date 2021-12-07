Сколько украинских школьников уже вакцинировались от COVID-19: ответ Ляшко

Вакцинировались от COVID-19 уже более 40 тысяч украинских школьников в возрасте от 12 лет. Однако в Украине пока не рассматривается массовая вакцинация детей от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30". По его словам, уже 40 тысяч детей воспользовались возможностью вакцинироваться.

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Интересно, что в некоторых странах начали вакцинировать детей старше 5 лет. Ляшко считает, что производители вакцины в Украине быстро зарегистрируют изменения в инструкцию и это можно будет сделать и у нас.

Но мы не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы сосредоточены на группах риска и людей старшего возраста,

– отметил Виктор Ляшко.

К слову, Минздрав изменил работу школ в желтой зоне. С 6 декабря начали действовать усиленные карантинные нормы – школы могут работать только при 100% вакцинации работников. Детали – по ссылке.

Темпы вакцинации в Украине! Только за сутки, 6 декабря, в Украине более 188 тысяч людей вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 73 тысячи 7 человек, вторую – более 115 тысяч человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привили более 13,8 миллиона человек. Чаще всего для прививки выбирают вакцины Pfizer, Coronavac и Moderna.

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