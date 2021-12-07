Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30". По его словам, уже 40 тысяч детей воспользовались возможностью вакцинироваться.
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Интересно, что в некоторых странах начали вакцинировать детей старше 5 лет. Ляшко считает, что производители вакцины в Украине быстро зарегистрируют изменения в инструкцию и это можно будет сделать и у нас.
Но мы не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы сосредоточены на группах риска и людей старшего возраста,
– отметил Виктор Ляшко.
К слову, Минздрав изменил работу школ в желтой зоне. С 6 декабря начали действовать усиленные карантинные нормы – школы могут работать только при 100% вакцинации работников. Детали – по ссылке.
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