Заместитель министра образования и науки Вера Рогова отметила, что последние годы охват детей инклюзивным обучением увеличился в несколько раз.

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Так, еще 5 лет назад на инклюзивном обучении находилось лишь 4 тысячи детей, а сегодня их более 25 тысяч.

Приятно, что родители стали больше доверять нам, если раньше они были закрыты, то сегодня мы их видим в инклюзивных школах. Сейчас мы имеем более 18 500 инклюзивных классов,

– сказала она.

По словам Веры Роговой, в девять раз увеличилось количество ассистентов учителей – теперь их более 19 тысяч.



Организация инклюзивного обучения / Инфографика ГСКО

В МОН напомнили, что в Украине стартовала информационная кампания "Для детей общество без барьеров", официальная презентация которой состоялась 21 октября.

К слову, правительство 21 июня приняло постановление, которое вносит изменения в организацию инклюзивного обучения в Украине. В частности, учителя, работающие в инклюзивно-ресурсных центрах, будут получать надбавки и работать по 36 часов в неделю. Детали – читайте в статье.