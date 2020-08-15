Министерство образования и науки исследовало, сколько ученых работало в организациях в 2019 году и на что больше всего тратили средств. В частности, государство предоставило на исследования и разработки более 17 миллиардов гривен.

На сайте МОН появился доклад о том, сколько в Украине ученых и как финансирует их работу государство.

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Сколько в Украине ученых

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2019 году исследования и разработки в Украине осуществляли 950 организаций. Больше всего из них расположено в Киеве – 35,7%, в Харьковской области – 14,6% и в Львовской – 7,3%.

В прошлом году насчитывалось почти 80 тысяч работников, задействованных в научной деятельности. В то же время доля женщин в общем количестве исследователей составляет 44,3% (из которых 7,8% имели степень доктора наук и 34,6% – кандидата наук).



Сколько ученых в Украине насчитывалось в 2019 году / Фото МОН

Добавим, что наиболее многочисленной среди украинских исследователей в 2019 году была возрастная группа от 30 до 39 лет, почти такую ​​же часть составляли исследователи в возрасте 65 лет и старше.

Сколько денег потратило государство на науку

В 2019 году на научные исследования и разработки в Украине потратили более 17 миллиардов гривен. Наибольшую часть профинансировало государство – 38,3%, еще часть средств предоставили отечественные заказчики – 28,1%, иностранные источники – 22,3%, а собственных средств было потрачено еще 10%.

Однако наукоемкость ВВП осталась критически низкой. Так, в 2019 году этот показатель составлял 0,43% (рекордный минимум за последние 10 лет. Для сравнения: по данным 2018 года, наукоемкость ВВП стран ЕС-28 в среднем составляла 2,12%.



Сколько государство потратило на науку / Фото МОН

Из госбюджета научная сфера финансировалась 20 главными распорядителями средств через 49 программ. В их пределах было профинансировано 9 миллиардов 312 миллионов гривен.

На что пошли деньги? Большинство средств общего фонда (более 80%) были направлены на исследования и разработки в целом. Еще 7,6% ушло на поддержку развития научной инфраструктуры и обновление материально-технической базы, а 12,2% – на другие направления.

Одним из важнейших показателей эффективности использования бюджетных средств по финансированию исследований и разработок является уровень внедрения научной (научно-технической) продукции.