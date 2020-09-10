Сколько украинцев сдавали ВНО на русском языке: данные УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что в 2020 году 7,8% участников внешнего независимого оценивания проходили тестирование по физике на русском языке, по другим предметам – от 2,6% до 6,7% абитуриентов.
Тестирование ВНО можно выбрать для сдачи на украинском, русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках, передает УЦОКО.
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Сколько украинцев сдавали ВНО на русском языке:
- по физике – 7,8% абитуриентов;
- по математике – 6,7% абитуриентов;
- по химии – 6,2% абитуриентов;
- по биологии – 4,1% абитуриентов;
- по географии – 4% абитуриентов;
- по истории Украины – 2,6% абитуриентов.
Интересно, что на других языках ВНО в 2020 году сдавали не более 0,3% абитуриентов, в том числе на венгерском – не более 0,3%, на румынской, молдавской, польской – не более 0,08%. В то же время независимое оценивание на крымскотатарском языке вообще никто не сдавал.
Остальные участники ВНО проходили тестирование на украинском языке.
К слову, в 2020 году 464 абитуриентов сдали внешнее независимое оценивание на максимальные 200 баллов. Лидерами по количеству таких участников ВНО является Киев и Львовская область.
Предметы, по которым выпускники получили 200 баллов / Инфографика 24 канала