Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что в 2020 году 7,8% участников внешнего независимого оценивания проходили тестирование по физике на русском языке, по другим предметам – от 2,6% до 6,7% абитуриентов.

Тестирование ВНО можно выбрать для сдачи на украинском, русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках, передает УЦОКО.

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Сколько украинцев сдавали ВНО на русском языке:

по физике – 7,8% абитуриентов;

по математике – 6,7% абитуриентов;

по химии – 6,2% абитуриентов;

по биологии – 4,1% абитуриентов;

по географии – 4% абитуриентов;

по истории Украины – 2,6% абитуриентов.

Интересно, что на других языках ВНО в 2020 году сдавали не более 0,3% абитуриентов, в том числе на венгерском – не более 0,3%, на румынской, молдавской, польской – не более 0,08%. В то же время независимое оценивание на крымскотатарском языке вообще никто не сдавал.

Остальные участники ВНО проходили тестирование на украинском языке.

К слову, в 2020 году 464 абитуриентов сдали внешнее независимое оценивание на максимальные 200 баллов. Лидерами по количеству таких участников ВНО является Киев и Львовская область.