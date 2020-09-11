В Украине более 72% родителей считают, что в этом году дети должны посещать школы и учиться по традиционной системе, а не дистанционно. В то же время 75% украинцев уверяют, что весенний карантин негативно повлиял на успеваемость учеников.

Таковы результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг" в сентябре 2020 года.

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Интересно, что половина родителей (51%) считают оптимальными новые эпидемиологические правила с 1 сентября. Хотя четверть опрошенных относятся к этим нововведениям негативно и считают их слишком жесткими. Зато 11% родителей считают такие правила наоборот слишком мягкими.

При этом 19% украинцев соглашаются на смешанную форму обучения, и только 5% – на полностью дистанционную.

Как родители относятся к тому, что ученики должны носить маски на переменах в школе? Здесь мнения взрослых несколько разделились: 45% – поддерживают такую инициативу, а 49% – против.

Что касается онлайн-занятий, то 61% родителей отметили, что они происходили регулярно, 18% – что они имели как регулярный, так и нерегулярный характер, и лишь 10% сказали, что уроки проходили преимущественно нерегулярно.

Что помешало онлайн обучению:

отсутствие интернета (33%);

плохая организация со стороны учебного заведения (15%);

отсутствие компьютера, планшета или мобильного телефона (14%).

Как проводился опрос? В течение 1 – 5 сентября 2020 года. В общем в формате личного интервью были опрошены 2,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Украинцы рассказали, как ученики должны учиться в школах / Инфографика 24 канала