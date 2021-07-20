Сколько украинцев выступает против ВНО: результаты опроса
Источник:фонд "Демократические инициативы"
71% украинцев поддерживает поступление в университеты по результатам внешнего независимого оценивания. В то же время почти четверть опрошенных выступили против ВНО.
За последний год увеличилось количество противников ВНО – если в 2020 против него высказалось 14%, то в 2021 – их стало уже 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса от фонда "Демократических инициатив" имени Илька Кучерива.
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Интересно, что меньше всего систему внешнего независимого оценивания поддерживают на юге страны (60%) и в Донецкой и Луганской областях (59%).
Результаты опроса:
- 74% людей согласились, что ВНО способствует равенству участников при поступлении,
- 58% придерживается мнения, что ВНО уменьшает уровень коррупции,
- в то же время 34% не согласны с тем, что ВНО уменьшает уровень коррупции при поступлении.
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Что касается проведения ВНО во время пандемии COVID-19, то здесь мнения респондентов разделились:
- 46% поддерживает проведение ВНО даже в условиях пандемии;
- 46% выступают против;
- 8% не определились.
Отношение украинцев к ВНО / Инфографика Фонда "Демократических инициатив"
К слову, руководитель УЦОКО Валерий Бойко рассказал, что почти 20% украинских абитуриентов в 2021 году не сдали тест по истории Украины. Его возмутили такие результаты ВНО.
Сколько участников провалили ВНО-2021:
- История Украины – 18% участников;
- Украинский язык и литература – 7,96% участников;
- Украинский язык – 7,45% участников;
- Биология – 2,34% участников;
- География – 5,38% участников;
- Математика – 31,11% участников;
- Физика – 8,33% участников;
- Химия – почти 10% участников;
- Иностранный язык – в частности, по испанскому языку ВНО завалили 15,78% участников.