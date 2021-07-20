За последний год увеличилось количество противников ВНО – если в 2020 против него высказалось 14%, то в 2021 – их стало уже 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса от фонда "Демократических инициатив" имени Илька Кучерива.

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Интересно, что меньше всего систему внешнего независимого оценивания поддерживают на юге страны (60%) и в Донецкой и Луганской областях (59%).

Результаты опроса:

74% людей согласились, что ВНО способствует равенству участников при поступлении,

58% придерживается мнения, что ВНО уменьшает уровень коррупции,

в то же время 34% не согласны с тем, что ВНО уменьшает уровень коррупции при поступлении.

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Что касается проведения ВНО во время пандемии COVID-19, то здесь мнения респондентов разделились:

46% поддерживает проведение ВНО даже в условиях пандемии;

46% выступают против;

8% не определились.



Отношение украинцев к ВНО / Инфографика Фонда "Демократических инициатив"

К слову, руководитель УЦОКО Валерий Бойко рассказал, что почти 20% украинских абитуриентов в 2021 году не сдали тест по истории Украины. Его возмутили такие результаты ВНО.

Сколько участников провалили ВНО-2021: