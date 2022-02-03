Сколько украинцев находят работу сразу после окончания вуза: отчет МОН

В Минобразования заявили, что процент занятости среди выпускников вузов составляет почти 60%. Кроме того, более половины молодежи продолжает обучение для получения следующего уровня образования или другой специальности.

Команда МОН в сотрудничестве с Минцифрой и Пенсионным фондом впервые провела мониторинг трудоустройства выпускников колледжей и вузов.

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Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что именно благодаря мониторингу можно проанализировать тенденцию трудоустройства специалистов и скорректировать распределение бюджетного финансирования между вузами.

В процессе мониторинга исследовалась занятость лиц, закончивших обучение на бюджете в период с 1 ноября 2017 до 30 октября 2018 года и не продолживших обучение по следующему уровню образования.

При исследовании учтена работа по состоянию на 1 ноября 2021 года по:

наймом (основным местом работы или совместительством),

договором гражданско-правового характера,

ведение предпринимательской деятельности (в частности, статус ФЛП),

независимой профессиональной деятельности,

другой задекларированной самозанятости.

Так, согласно данным МОН, процент занятости среди выпускников вузов составляет почти 59%. Для разных образовательных уровней показатель колеблется от 50% (бакалавр) до 72% (специалист).

Стоит отметить, что в период с 1 ноября 2017 до 30 октября 2018 года продолжили обучение для получения следующего уровня образования или иной специальности почти 63% выпускников колледжей и более 73% бакалавров вузов.

В каких сферах работают выпускники вузов и колледжей

Самые высокие показатели занятости свойственны специалистам в сфере:

медицины,

гражданской защиты,

пожарной безопасности.

В то же время худшие показатели имеют специалисты морского дела и сферы информационных технологий, которые не делают пропорционального взноса в формирование бюджетов и пенсионной системы Украины.

Интересно, что самые высокие показатели свойственны выпускникам северо-восточного региона (Сумская, Черниговская, Киевская области). Низкие показатели демонстрируют Черновицкая область, Луганская и Ивано-Франковская.

В МОН добавили, что во время проведения мониторинга в университетах и колледжах никто не собирал справок или бумажных документов. Отчет сделали благодаря информации ЕГЭБО и Государственным реестром общеобязательного государственного социального страхования.

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