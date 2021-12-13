Александр Ткаченко говорит, что стоит начать говорить о чтении на национальном уровне. В частности, сейчас проходит обсуждение стратегии чтения.

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Почему это важно? По словам Ткаченко, один из показателей развитых стран – это количество людей, которые читают. Так, книгу каждый день читает только 8% украинцев.

Сколько читают книги за границей (показатели за неделю времени):

в Канаде – 67% людей,

во Франции – 60% людей,

в Украине этот показатель лишь 25%.

В то же время Александр Ткаченко обратил внимание на то, что чтение развивает не только критическое мышление, но и является одним из существенных показателей успешности человека, прежде всего в профессии.

Он отметил, что количество книг, которые издаются в развитых странах мира, увеличивается. Так, объем изданной детской литературы в 2020 году вырос на 30%.

Ежегодно в ведущих странах регистрируется увеличение на 5-8% количества проданных книг, зато в Украине, наоборот, наблюдается негативная тенденция,

– добавил Ткаченко.

По его словам, объем проданных книг упал на 50%. "Но есть и варианты. У нас заработала сегодня программа "еподдержка". В рамках этой программы есть КВЭДы, которые предусмотрены на покупку именно книг", – отметил министр.

Стартовала неделя чтения

Ткаченко добавил, что вопрос развития чтения – это не просто абстрактная борьба за умы грядущего поколения. Это задача государства и каждого человека, который хочет быть успешным и выжить в условиях жесткой интеллектуальной конкуренции.

"Поэтому впереди мы запланировали целую неделю активностей, которые призваны промотировать чтение и мотивировать украинцев приобщиться к поклонникам литературы. И я уже писал, но повторюсь: "Лучший подарок – это книга", – сказал он.

К слову, издание The New York Times опубликовало 10 лучших книг, которые вышли в свет в 2021 году. В них поднимают темы борьбы с бедностью, наркотической зависимостью, расовой дискриминацией и тому подобное. Перечень книг – читайте в статье.