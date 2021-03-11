В Украине люди редко проводят свободное время за чтением книг. Известно, что лишь 27% украинцев читают чаще, чем раз в неделю. Однако чтению ежедневно уделяют время лишь 8% людей.

Такое мнение выразил директор Украинского института книги Александра Коваль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

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Александра Коваль уверяет, что ситуация с чтением книг в Украине значительно отличается от ситуации в европейских странах.

В Италии показатель людей, которые читают чаще, чем раз в неделю, – 56%, а в соседней Польше – 36%. Зато украинцев, которые берут книгу в руки более, чем раз в неделю, лишь 27%,

– сказала Коваль.

По ее словам, процент читателей в Украине постоянно снижается. Даже в период локдауна в 2020 году продажи бумажных книг не выросли, только люди немного больше покупали электронные книги или книги через интернет-магазины.

"Но это лишь немножечко, и совсем не соответствует тем трендам и тенденциям, которые мы можем наблюдать в других странах мира, где действительно есть реальный рост на 7 – 9% продаж книг за последний год. В Украине наоборот падение на 50%, – добавляет Коваль.

Эксперт считает, что это очень печально, ведь это означает, что книга не относится к приоритетным покупкам и к приоритетам проведения свободного времени.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет рассказал о проблемах качества школьной литературы. В частности, упомянул скандалы из-за неуместностей в учебниках, в частности лечебную соду или глинтвейн для разогрева. Поэтому теперь школы будут обеспечивать учебниками по новой схеме.