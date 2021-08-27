Сколько зарабатывают учителя в Украине и Европе: известны суммы
Источник:"Слово и дело"
В начале 2021 году зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года вырастут еще почти на 9%. Сейчас средняя зарплата учителя первой категории в государственном учреждении – 6,6 тысячи гривен или 210 евро.
Однако министр образования Сергей Шкарлет заявляет, что Украина по зарплатам учителей не отстает. Кроме того, он пообещал, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате.
К теме Шкарлет заявил, что преподавателям будут платить по 4 тысячи долларов, а учителям поднимут зарплату
По словам Шкарлета, каждый учитель может заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. В 2021 году на сертификацию подалось 1800 человек.
Как в 2021 году выросли зарплаты учителей
- Зарплата молодого учителя повысилась до 4 тысяч 859 гривен, а с декабря вырастет до 5 тысяч 265 гривен.
- Зарплата учителя I категории увеличится до 6 тысяч, а с декабря вырастет до 6 тысяч 567 гривен.
- Зарплата учителя высшей категории составляет почти 6,5 тысячи, а с декабря повысится до 7 тысяч гривен.
Зарплата учителей на 2021 год / данные МОН / инфографика 24 канала
Сколько получают учителя в Европе
Средняя зарплата учителя в месяц составляет:
- в Украине – 210 евро,
- в Польше – 1,2 тысячи евро,
- в Германии – 5,8 тысячи евро.
- в Словакии – 1 342 евро,
- в Венгрии – 1 116 евро,
- в Румынии – 979 евро.
- в Черногории – 803 евро,
- в Боснии и Герцеговине – 748 евро,
- в Сербии – 630 евро.
Кроме того, от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи евро в среднем получают учителя в Латвии, Чехии, Литве, Эстонии и Греции.
А в странах Западной и Северной Европы педагоги зарабатывают гораздо больше. Так, средняя зарплата учителя:
- в Великобритании – 3 683 евро,
- в Италии – 2 816 евро,
- в Словении – 2 230 евро,
- в Дании – 6 207 евро,
- в Исландии – 5 935 евро,
- в Германии – 5 788 евро,
- в Финляндии – 4 644 евро,
- в Австрии – 5 446 евро.
Зарплаты учителей в Европе / Инфографика "Слово и дело"
К слову, средняя зарплата учителей в июне этого года составила 14 158 гривен (около 530 долларов). Это означает, что она почти сравнялась со средней в экономике. Добавим, что средняя зарплата учителей в апреле 2021 года составила 10 859 гривен.