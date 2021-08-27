Сколько зарабатывают учителя в Украине и Европе: известны суммы

27 августа 2021 , 16:22
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Источник:

"Слово и дело"

В начале 2021 году зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года вырастут еще почти на 9%. Сейчас средняя зарплата учителя первой категории в государственном учреждении – 6,6 тысячи гривен или 210 евро.

Однако министр образования Сергей Шкарлет заявляет, что Украина по зарплатам учителей не отстает. Кроме того, он пообещал, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате.

К теме Шкарлет заявил, что преподавателям будут платить по 4 тысячи долларов, а учителям поднимут зарплату

По словам Шкарлета, каждый учитель может заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. В 2021 году на сертификацию подалось 1800 человек.

Как в 2021 году выросли зарплаты учителей

  • Зарплата молодого учителя повысилась до 4 тысяч 859 гривен, а с декабря вырастет до 5 тысяч 265 гривен.
  • Зарплата учителя I категории увеличится до 6 тысяч, а с декабря вырастет до 6 тысяч 567 гривен.
  • Зарплата учителя высшей категории составляет почти 6,5 тысячи, а с декабря повысится до 7 тысяч гривен.


Зарплата учителей на 2021 год / данные МОН / инфографика 24 канала

Сколько получают учителя в Европе

Средняя зарплата учителя в месяц составляет:

  • в Украине – 210 евро,
  • в Польше – 1,2 тысячи евро,
  • в Германии – 5,8 тысячи евро.
  • в Словакии – 1 342 евро,
  • в Венгрии – 1 116 евро,
  • в Румынии – 979 евро.
  • в Черногории – 803 евро,
  • в Боснии и Герцеговине – 748 евро,
  • в Сербии – 630 евро.

Кроме того, от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи евро в среднем получают учителя в Латвии, Чехии, Литве, Эстонии и Греции.

А в странах Западной и Северной Европы педагоги зарабатывают гораздо больше. Так, средняя зарплата учителя:

  • в Великобритании – 3 683 евро,
  • в Италии – 2 816 евро,
  • в Словении – 2 230 евро,
  • в Дании – 6 207 евро,
  • в Исландии – 5 935 евро,
  • в Германии – 5 788 евро,
  • в Финляндии – 4 644 евро,
  • в Австрии – 5 446 евро.


Зарплаты учителей в Европе / Инфографика "Слово и дело"

К слову, средняя зарплата учителей в июне этого года составила 14 158 гривен (около 530 долларов). Это означает, что она почти сравнялась со средней в экономике. Добавим, что средняя зарплата учителей в апреле 2021 года составила 10 859 гривен.

Автор: Марія Бондар