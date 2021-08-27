Однако министр образования Сергей Шкарлет заявляет, что Украина по зарплатам учителей не отстает. Кроме того, он пообещал, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате.

К теме Шкарлет заявил, что преподавателям будут платить по 4 тысячи долларов, а учителям поднимут зарплату

По словам Шкарлета, каждый учитель может заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. В 2021 году на сертификацию подалось 1800 человек.

Как в 2021 году выросли зарплаты учителей

Зарплата молодого учителя повысилась до 4 тысяч 859 гривен, а с декабря вырастет до 5 тысяч 265 гривен.

повысилась до 4 тысяч 859 гривен, а с декабря вырастет до 5 тысяч 265 гривен. Зарплата учителя I категории увеличится до 6 тысяч, а с декабря вырастет до 6 тысяч 567 гривен.

увеличится до 6 тысяч, а с декабря вырастет до 6 тысяч 567 гривен. Зарплата учителя высшей категории составляет почти 6,5 тысячи, а с декабря повысится до 7 тысяч гривен.



Зарплата учителей на 2021 год / данные МОН / инфографика 24 канала

Сколько получают учителя в Европе

Средняя зарплата учителя в месяц составляет:

в Украине – 210 евро,

в Польше – 1,2 тысячи евро,

в Германии – 5,8 тысячи евро.

в Словакии – 1 342 евро,

в Венгрии – 1 116 евро,

в Румынии – 979 евро.

в Черногории – 803 евро,

в Боснии и Герцеговине – 748 евро,

в Сербии – 630 евро.

Кроме того, от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи евро в среднем получают учителя в Латвии, Чехии, Литве, Эстонии и Греции.

А в странах Западной и Северной Европы педагоги зарабатывают гораздо больше. Так, средняя зарплата учителя:

в Великобритании – 3 683 евро,

в Италии – 2 816 евро,

в Словении – 2 230 евро,

в Дании – 6 207 евро,

в Исландии – 5 935 евро,

в Германии – 5 788 евро,

в Финляндии – 4 644 евро,

в Австрии – 5 446 евро.



Зарплаты учителей в Европе / Инфографика "Слово и дело"

К слову, средняя зарплата учителей в июне этого года составила 14 158 гривен (около 530 долларов). Это означает, что она почти сравнялась со средней в экономике. Добавим, что средняя зарплата учителей в апреле 2021 года составила 10 859 гривен.