Сейчас 1559 учителей начальных классов зарегистрировались на прохождение сертификации в 2021 году, а это составляет 77,95% от допустимого количества участников. И времени осталось мало, ведь 27 января завершился основной этап регистрации, а дополнительный этап продлится до 31 января.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования

Итак, зарегистрировалось почти 1600 учителей, в то время как в целом принять участие может 2 тысячи педагогов.

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К слову, дополнительный этап регистрации, во время которого подать заявления смогут все желающие учителя начальных классов, продлится с 28 по 31 января 2021 года. Но регистрация учителей будет прекращена досрочно, если зарегистрируются 2 тысячи человек.

Уже исчерпана квота заявлений на регистрацию для прохождения сертификации в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

В то же время меньше всего карточек-заявлений сформировано в Киевской (28%) и Закарпатской (33%) областях. Также не хватает участников в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровненской, Черкасской и Херсонской областях.

Сколько учителей зарегистрировались на сертификацию-2021 в регионах

В Киеве – 102 учителя начальных классов;

Винницкая область – 63 учителя начальных классов;

Волынская область – 49 учителей начальных классов;

Днепропетровская область – 141 учитель начальных классов;

Донецкая область – 73 учителя начальных классов;

Житомирская область – 74 учителя начальных классов;

Закарпатская область – 29 учителей начальных классов;

Запорожская область – 77 учителей начальных классов;

Ивано-Франковская область – 45 учителей начальных классов;

Киевская область – 31 учитель начальных классов;

Кировоградская область – 54 учителя начальных классов;

Луганская область – 22 учителя начальных классов;

Львовская область – 78 учителей начальных классов;

Николаевская область – 47 учителей начальных классов;

Одесская область – 97 учителей начальных классов;

Полтавская область-70 учителей начальных классов;

Ровненская область – 55 учителей начальных классов;

Сумская область – 48 учителей начальных классов;

Тернопольская область – 65 учителей начальных классов;

Харьковская область – 107 учителей начальных классов;

Херсонская область – 36 учителей начальных классов;

Хмельницкая область – 53 учителя начальных классов;

Черкасская область – 44 учителя начальных классов;

Черновицкая область – 51 учитель начальных классов;

Черниговская область – 48 учителей начальных классов.

Как зарегистрироваться на сертификацию-2021

Учитель должен заполнить регистрационную карточку-заявление, бланк которой формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО в рубрике "Сертификация педагогических работников". Его можно найти здесь.

Также к заявлению стоит добавить комплект регистрационных документов в соответствующий региональный центр.

Какие документы надо подать

Оформленную регистрационную карточку-заявление;

Копию паспорта гражданина Украины (страницу с фотографией, фамилией, именем и отчеством), а в случае его отсутствия — иного документа, удостоверяющего личность учителя;

Справку из учреждения образования;

Копию паспорта и идентификационного номера.