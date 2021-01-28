Сколько учителей зарегистрировались на сертификацию-2021: данные по областям
Сейчас 1559 учителей начальных классов зарегистрировались на прохождение сертификации в 2021 году, а это составляет 77,95% от допустимого количества участников. И времени осталось мало, ведь 27 января завершился основной этап регистрации, а дополнительный этап продлится до 31 января.
Источник: Украинский центр оценивания качества образования
Итак, зарегистрировалось почти 1600 учителей, в то время как в целом принять участие может 2 тысячи педагогов.
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К слову, дополнительный этап регистрации, во время которого подать заявления смогут все желающие учителя начальных классов, продлится с 28 по 31 января 2021 года. Но регистрация учителей будет прекращена досрочно, если зарегистрируются 2 тысячи человек.
Уже исчерпана квота заявлений на регистрацию для прохождения сертификации в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.
В то же время меньше всего карточек-заявлений сформировано в Киевской (28%) и Закарпатской (33%) областях. Также не хватает участников в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровненской, Черкасской и Херсонской областях.
Сколько учителей зарегистрировались на сертификацию-2021 в регионах
- В Киеве – 102 учителя начальных классов;
- Винницкая область – 63 учителя начальных классов;
- Волынская область – 49 учителей начальных классов;
- Днепропетровская область – 141 учитель начальных классов;
- Донецкая область – 73 учителя начальных классов;
- Житомирская область – 74 учителя начальных классов;
- Закарпатская область – 29 учителей начальных классов;
- Запорожская область – 77 учителей начальных классов;
- Ивано-Франковская область – 45 учителей начальных классов;
- Киевская область – 31 учитель начальных классов;
- Кировоградская область – 54 учителя начальных классов;
- Луганская область – 22 учителя начальных классов;
- Львовская область – 78 учителей начальных классов;
- Николаевская область – 47 учителей начальных классов;
- Одесская область – 97 учителей начальных классов;
- Полтавская область-70 учителей начальных классов;
- Ровненская область – 55 учителей начальных классов;
- Сумская область – 48 учителей начальных классов;
- Тернопольская область – 65 учителей начальных классов;
- Харьковская область – 107 учителей начальных классов;
- Херсонская область – 36 учителей начальных классов;
- Хмельницкая область – 53 учителя начальных классов;
- Черкасская область – 44 учителя начальных классов;
- Черновицкая область – 51 учитель начальных классов;
- Черниговская область – 48 учителей начальных классов.
Как зарегистрироваться на сертификацию-2021
Учитель должен заполнить регистрационную карточку-заявление, бланк которой формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО в рубрике "Сертификация педагогических работников". Его можно найти здесь.
Также к заявлению стоит добавить комплект регистрационных документов в соответствующий региональный центр.
Какие документы надо подать
- Оформленную регистрационную карточку-заявление;
- Копию паспорта гражданина Украины (страницу с фотографией, фамилией, именем и отчеством), а в случае его отсутствия — иного документа, удостоверяющего личность учителя;
- Справку из учреждения образования;
- Копию паспорта и идентификационного номера.
Что такое сертификация учителей
Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.
Учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе. Сертификация состоит из трех этапов, происходящих последовательно друг за другом:
– независимого тестирования участников сертификации;
– самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства;
– изучение практического опыта работы участников сертификации.
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