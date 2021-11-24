Отстранять невакцинированных учителей начали с 8 ноября. По состоянию на 9 ноября отстраненными были 9,6 тысяч человек.

К теме В Кировоградской области учительница, которую отстранили от работы, вторую неделю ходит на уроки

В то же время в Украине отстранены от работы 6,5 тысяч невакцинированных работников школ. Среди учителей, в частности, отстранены 3,4 тысячи человек.

То есть, с начала отстранения вакцинировались или предоставили подтверждение о противопоказании как минимум 3,1 тысячи работников школ.

Коротко о вакцинации учителей в Украине

С 8 ноября учителей, отказавшихся вакцинироваться против COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. По состоянию на 10 ноября в Украине было отстранено почти 10 тысяч работников образования. Где отстранили учителей – читайте здесь.

Когда отстраненные учителя могут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что они переболели), то они смогут вернуться к работе.

По состоянию на 22 ноября по крайней мере одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч работников школ (84,5%).

В МОН сообщили, что очное обучение осуществляют более 11 тысяч школ (84% от общего количества). Зато дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ.