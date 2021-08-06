Сколько учителей уже вакцинировали до 1 сентября и в каких областях больше всего

ВОЗ прогнозирует новую волну коронавируса на начало сентября. Поэтому учителей сейчас активно вакцинируют от COVID-19. Сколько педагогов прошли курс прививок и в каких областях больше всего – читайте в статье.

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что среди работников образования полный курс вакцинации прошли 308 тысяч человек.

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В каких областях провакцинировали больше всего людей

Лидером по вакцинации учителей является Львовская область – там прививали 25 тысяч педагогов. Также больше всего прививают педагогов в Запорожской (23 тысячи человек) и Харьковской (17 тысяч человек) областях.

А меньше всего учителей вакцинировали в:

Волынской области – 6,8 тысячи человек

Черновицкой области – 6,6 тысячи человек,

Луганской области – 2,7 тысячи человек,

Донецкой области – 4,5 тысячи человек.

Радуцкий также отметил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация.

Абсолютные цифры – количество больных и госпитализированных – на невысоком уровне. Но динамика распространения вируса стремительно растет. Недавно ВОЗ прогнозировала новую волну коронавируса в Украине на конец августа – начало сентября. Прогнозы почти совпадают,

– написал он.

По его словам, Украина фактически начала соревнования с эпидемией. "Либо мы успеем вакцинировать как можно большую часть населения, либо пандемия захлестнет Украину", – объясняет Радуцкий.

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Главной причиной вспышки считают распространение штамма "Дельта". В Украине уже подтверждено 150 случаев.

Последнее исследование об этом штамме вируса доказывает, что его концентрация в крови инфицированного человека в тысячу раз больше, чем китайского штамма. Поэтому у больного гораздо больше вероятность инфицировать других людей.

По его словам, "Дельта" имеет другие симптомы – лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, также фиксируют случаи нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

В то же время после прививки от COVID-19 человек переносит болезнь либо бессимптомно, либо в легкой форме.

Как будут работать школы с 1 сентября

В новом учебном году учебные заведения смогут работать в желтой, оранжевой или даже красной зонах только при условии наличия 80% вакцинированного против COVID-19 персонала.

В то же время школы, в которых вакцинировано менее 20% педагогов, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.

Кроме того, МОН и Минздрав совместно работают над вариантами работы школ в случае усиления карантина из-за штамма коронавируса Дельта.