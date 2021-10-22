Сколько учителей уже полностью вакцинировано, а где – самые низкие показатели: статистика
Источник:телеграмм Сергея Шкарлета
Министерство образования проинформировало о обновленные данные статистики по вакцинации педагогов. Так, одну дозу прививки от COVID-19 получили 87% работников школ. В то же время полностью двумя дозами вакцинировано около 380 тысячи учителей (60%).
Министр образования Сергей Шкарлет попросил педагогов не игнорировать рекомендации Минздрава, главная из которых заключается в необходимости прививки.
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Где вакцинировано больше всего учителей
Самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют следующие регионы:
- Луганская область – 80%;
- Харьковская область – 78%;
- Киевская область – 73%;
- Черкасская область – 72%;
- Полтавская область – 72%;
- Киев – 70%.
Где вакцинировано меньше всего учителей
Большое количество невакцинированных педагогов остается в школа трех областей:
- Ровненской области – 22,5%,
- Волынской области– 19,6%,
- Ивано-Франковской области – 18,5%.
Добавим, что по рекомендации МОН некоторые школы начали каникулы раньше. С 18 октября отправили детей на осенние каникулы 5790 учебных заведений.
В регионах, попавших в красную зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся школы, которые не достигли показателя вакцинации в 100%. Больше всего таких:
- в Запорожской области – 156 школ,
- Днепропетровской – 127,
- Донецкой – 113.
К слову, в Тернополе работники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации у учителей. Первой проверили школу №4, где вакцинировано более 87% персонала. Как прошла проверка – читайте в статье.