Министр образования Сергей Шкарлет попросил педагогов не игнорировать рекомендации Минздрава, главная из которых заключается в необходимости прививки.

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Где вакцинировано больше всего учителей

Самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют следующие регионы:

Луганская область – 80%;

Харьковская область – 78%;

Киевская область – 73%;

Черкасская область – 72%;

Полтавская область – 72%;

Киев – 70%.

Где вакцинировано меньше всего учителей

Большое количество невакцинированных педагогов остается в школа трех областей:

Ровненской области – 22,5%,

Волынской области– 19,6%,

Ивано-Франковской области – 18,5%.

Добавим, что по рекомендации МОН некоторые школы начали каникулы раньше. С 18 октября отправили детей на осенние каникулы 5790 учебных заведений.

В регионах, попавших в красную зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся школы, которые не достигли показателя вакцинации в 100%. Больше всего таких:

в Запорожской области – 156 школ,

Днепропетровской – 127,

Донецкой – 113.

К слову, в Тернополе работники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации у учителей. Первой проверили школу №4, где вакцинировано более 87% персонала. Как прошла проверка – читайте в статье.