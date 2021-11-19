Сколько учителей в Украине отстранили из-за отсутствия вакцинации: данные МОН
Источник:"Украинская правда"
С 8 ноября в Украине отстраняют от работы учителей, которые отказываются вакцинироваться против коронавируса. Так, по состоянию на 18 ноября уже отстранили более 3,4 тысячи педагогов.
По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине сейчас отстранили от работы 3 415 учителей учебных заведений.
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Известно, что более 67 тысяч работников школ, садиков, колледжей и вузов еще не получили ни одной прививки против коронавируса. Это 5,7% от общего количества работников.
В то же время полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 960 тысяч работников учебных заведений (или 81,1% от общего количества работников). Еще почти 160 тысяч (или 13,2%) педагогов получили лишь одну дозу против коронавируса.
Только в Киеве по состоянию на 19 ноября вакцинированы 96,1% работников учреждений среднего образования (педагоги и технический персонал), из них вакцинировано учителей 96,6%.
Почему вакцинироваться важно
В Украине продолжают умирать люди из-за коронавируса. Так, за прошедшие сутки, 18 ноября, COVID-19 унес жизни еще 725 человек.
Кроме того, за сутки в Украине выявили 20 050 новых больных на COVID-19, среди них 1 555 детей. Добавим, что за все время пандемии в Украине на коронавирус заболело – 3 304 058 людей, умерших, к сожалению, 80 231 инфицированных.
К слову, на Львовщине отстранили от работы 850 работников школ, садиков и вузов, которые не были вакцинированы от COVID-19. Отстраненным педагогам не будут начислять зарплату.
Коротко о вакцинации учителей
- С 8 ноября учителей, которые отказались вакцинироваться от COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. По состоянию на 10 ноября в Украине отстранили почти 10 тысяч работников образования.
- Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.