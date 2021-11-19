По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине сейчас отстранили от работы 3 415 учителей учебных заведений.

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Известно, что более 67 тысяч работников школ, садиков, колледжей и вузов еще не получили ни одной прививки против коронавируса. Это 5,7% от общего количества работников.

В то же время полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 960 тысяч работников учебных заведений (или 81,1% от общего количества работников). Еще почти 160 тысяч (или 13,2%) педагогов получили лишь одну дозу против коронавируса.

Только в Киеве по состоянию на 19 ноября вакцинированы 96,1% работников учреждений среднего образования (педагоги и технический персонал), из них вакцинировано учителей 96,6%.

Почему вакцинироваться важно

В Украине продолжают умирать люди из-за коронавируса. Так, за



Кроме того, за сутки в Украине выявили 20 050 новых больных на COVID-19, среди них 1 555 детей. Добавим, что за все время пандемии в Украине на коронавирус заболело – 3 304 058 людей, умерших, к сожалению, 80 231 инфицированных. В Украине продолжают умирать люди из-за коронавируса. Так, за прошедшие сутки , 18 ноября, COVID-19 унес жизни еще 725 человек.Кроме того, за сутки в Украине выявили 20 050 новых больных на COVID-19, среди них 1 555 детей. Добавим, что за все время пандемии в Украине на коронавирус заболело – 3 304 058 людей, умерших, к сожалению, 80 231 инфицированных.

К слову, на Львовщине отстранили от работы 850 работников школ, садиков и вузов, которые не были вакцинированы от COVID-19. Отстраненным педагогам не будут начислять зарплату.

Коротко о вакцинации учителей