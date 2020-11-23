В Украине около семи тысяч учителей болеют коронавирусом. И хотя сейчас это лишь 1%,данная цифра с каждым днем растет. А по постановлению правительства, на дистанционное обучение должны перейти школы, где болеет COVID-19 более 50% учащихся и персонала.

Главная проблема сейчас – что в течение того времени, когда больной учитель ждет результаты теста, директор не может даже отправить потенциально контактных учеников или учителей на самоизоляцию, сообщает ТСН.

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Директор киевской гимназии Оксана Проскура рассказала о том, что сейчас, кроме частного теста за деньги, нет другой возможности у учителя быстро предупредить школу о заболевании.

Ведь пока учитель не получит подтвержденный диагноз, то директор не имеет права отправить класс на дистанционное обучение. Самый быстрый вариант – сделать тест в частной лаборатории, но это дорого. При этом в Государственной на это уйдет до десяти дней ожиданий.

Директор объясняет, что единственный выход – это оперативное тестирование. Однако это в Минобразования пока не комментируют. Там говорят лишь о том, что сейчас готовится проект закона о страховых выплатах педагогическим работникам в случаях заболеваемости коронавирусом.

Это чрезвычайно важно, потому что профессия педагога тоже есть в группе риска. Мы надеемся, что это будет таким весомым вкладом в государственное страхование педагогов, – говорит начальник главного управления школьного образования Юрий Кононенко.

В то же время учителя до сих пор боятся, что из-за несвоевременной отправки контактных на самоизоляцию рано или поздно придется закрыть всю школу. К тому же, если заболеют все учителя, то даже не будет кому проводить урок.

Добавим, что в Украине за сутки, 23 ноября, обнаружили 10 945 новых случаев коронавируса. За все время пандемии заболели – 635 689 человек, а выздоровели – более 291 тысячи.