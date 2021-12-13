Сколько учителей прошли сертификацию

Всего на сертификацию в этом году зарегистрировались 1 755 учителей, то есть сертифицировали в итоге лишь 58,4% педагогов.

Важно Повышение квалификации: что такое сертификация учителей и зачем ее проходить

Так, 1025 учителей набрали более 94 баллов по результатам изучения практического опыта работы. Эти педагоги получат сертификаты до 24 декабря.

Какую прибавку к зарплате они получат? Все сертифицированные учителя имеют право на 20% надбавку к должностному окладу. Успешное прохождение сертификации также засчитывается как:

прохождение аттестации,

является основанием для присвоения соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.

Какие учителя прошли сертификацию

Распределение среди сертифицированных учителей такое:

74% работают в городских школах, 26% – в школах сельских местностей;

18% – в возрасте до 30 лет, 29% – до 40 лет, 37% – до 50 лет, 16% – до 62 лет;

12% из них – специалисты, 19% – имеют вторую, 24% – первую и 45% – высшие квалификационные категории;

10% имеют педагогическое звание “учитель-методист”, 19% – “старший учитель”, 71% – не имеют звания.

Сколько учителей не прошли сертификацию? Известно, что в этом году 730 учителей начальных классов не смогли пройти все этапы и провалили сертификацию. Добавим, что для них не предусмотрено никаких санкций.

Что известно о сертификации учителей Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей, владеющих методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями. Учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе. Сертификация состоит из трех этапов.



Интересно! В 2020 году в сертификации участвовали 1 591 педагог, из которых сертификацию прошли 902. Всего за три года в сертификации приняли участие 4 170 учителей начальных классов, из которых успешно прошли 63%, то есть 2 632 педагога.

К слову, в Государственной службе качества образования надеются, что сертификация учителей перейдет в базовую, а впоследствии и в профильную школу (а не только учителя начальных классов, как есть сейчас). Что для этого делают и детали – читайте здесь.