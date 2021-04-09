Ученые рассказали, что грамотные паузы в речи, время ожидания ответа учеников – это то, что улучшает качество понимания темы урока, запоминания и глубину ответов. Поэтому учителям надо немного больше молчать на уроках.

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Сколько учитель должен молчать на уроке

Завершать рассказ стоит, когда хочется

Учитель может завершить рассказ когда исчерпана тема или ученики чувствуют потребность помолчать. Но исследование гарвардских ученых показывает, что люди обычно не способны даже на это.

Ученые говорят, что разговоры между людьми обычно не заканчиваются, если один или даже оба собеседника этого хотят. Такие закономерности действуют во время бесед учителя с одним учеником или классом, а также во время преподавания нового материала.



Учитель рассказывает новый материал / Фото Pinterest

Исследователи провели опрос и выяснили, что 67% людей хотели, чтобы беседа завершилась раньше, но не могли поставить точку. Еще половина респондентов считали разговор слишком длинным или слишком коротким.

Быстрый разговор без пауз нервирует

Педагоги должны знать, что паузы и короткие выступления делают общение лучше, а не наоборот. Люди говорят долго, но хотят, чтобы им все рассказывали кратко и лаконично, давали «переварить» информацию.

Ведь, по словам специалистов, если к долгому разговору добавляется еще и быстрый темп речи, то слушатели считывают это как тревожность и сами становятся более нервозными.

Учителя, особенно не очень опытные, часто нервничают, что времени мало, а материала урока – многовато. Поэтому они бессознательно ускоряют темп и экономят на паузах. Это может побудить учеников стараться говорить так же,

– говорят ученые.

Поэтому специалисты советуют учителям во время преподавания материала делать паузу на 5 – 15 секунд каждый раз, когда чувствуют в этом потребность. В большинстве случаев в эти моменты слушатели тоже хотят отдохнуть.

А опытные педагоги хорошо знают, что теорию лучше подавать небольшими блоками. В то же время завершать разговор стоит, как только почувствовали, что устали рассказывать и потеряли любопытство слушателей.

Совет! Если даже вы забыли немного материала, лучше перейти к отработке, а уже после этого добавить: "А вот чего вы еще не знаете?" или "Есть еще один интересный факт".

Посчитайте мысленно до 15

Какие паузы нужны во время опроса? Этот вопрос изучали итальянские исследователи из Римского университета Ла Сапиенца.

Специалисты исследовали, что учителя во время опроса после поставленного вопроса делают паузы не более одной секунды, а затем спрашивают другого ребенка или начинают подсказывать. Тем не менее, если это время немного увеличить, то правильных ответов будет значительно больше.

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Исследователи дают простой совет: посчитать мысленно до 15, прежде чем реагировать на поднятые руки или как-то подталкивать ученика, который должен ответить. Дети мыслят и реагируют с разной скоростью.

Если же речь идет о вопросе относительно нового материала, надо давать детям аж 1 – 2 минуты для размышлений. Ведь быстрые ответы свидетельствуют как раз о том, что ученики плохо поняли новую теорию.