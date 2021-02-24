Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 продлится до 5 марта. Сейчас для участия в ВНО и ГИА уже зарегистрировалось 150 тысяч человек. Они выбрали более 611 тысяч тестов.

В Харьковской и Полтавской областях наибольшая доля учащихся в этом году, уже успешно зарегистрировались для прохождения ВНО (57% и 54% соответственно), а меньше всего такая доля в Хмельницкой области (19%).

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Какие предметы выбирают для ВНО

Самыми популярными предметами у соискателей образования являются:

математика (ее выбрали более 117 тысяч человек),

история Украины (более 115 тысяч человек),

украинский язык и литература (более 102 тысяч человек),

география (более 70 тысяч человек),

английский язык (более 61 тысячи человек),

биология (более 48 тысяч человек),

украинский язык (46 тысяч человек).

В МОН отметили, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, что человек получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением.

Если человек еще не получил такого документа, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью специального сервиса.

Если человек уже имеет сертификат ВНО, но обнаружил ошибку в некоторых данных, то он может внести необходимые изменения до 5 марта 2021 года, воспользовавшись специальным сервисом "Внести изменения".

К слову, основная сессия ВНО пройдет с 21 мая, тогда состоится тестирование по химии, и продлится до 15 июня (последним будет тестирование по географии).



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Добавим, что 1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО-2021. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Какие документы нужны для регистрации на ВНО:

копия паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством);

две одинаковые фотографии для документов размером 3х4 см с изображением, что соответствует достигнутому возрасту;

регистрационную карточку, которую можно сформировать самостоятельно на сайте УЦОКО, или обратиться за помощью к лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, где вы учитесь.

Впоследствии зарегистрированные участники ВНО до 30 апреля смогут скачать приглашение-пропуск из своих информационных страниц. На них будет указано время и место проведения тестирований.

Какие предметы на ВНО выбрать? Выпускники, которые заканчивают школу в 2021 году, обязательно должны пройти ГИА в форме ВНО из четырех учебных предметов: