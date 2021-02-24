Сколько учеников уже зарегистрировались на ВНО-2021 и какие предметы чаще всего выбирают
Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 продлится до 5 марта. Сейчас для участия в ВНО и ГИА уже зарегистрировалось 150 тысяч человек. Они выбрали более 611 тысяч тестов.
Источник:Министерство образования и науки
В Харьковской и Полтавской областях наибольшая доля учащихся в этом году, уже успешно зарегистрировались для прохождения ВНО (57% и 54% соответственно), а меньше всего такая доля в Хмельницкой области (19%).
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Какие предметы выбирают для ВНО
Самыми популярными предметами у соискателей образования являются:
- математика (ее выбрали более 117 тысяч человек),
- история Украины (более 115 тысяч человек),
- украинский язык и литература (более 102 тысяч человек),
- география (более 70 тысяч человек),
- английский язык (более 61 тысячи человек),
- биология (более 48 тысяч человек),
- украинский язык (46 тысяч человек).
В МОН отметили, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, что человек получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением.
Если человек еще не получил такого документа, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью специального сервиса.
Если человек уже имеет сертификат ВНО, но обнаружил ошибку в некоторых данных, то он может внести необходимые изменения до 5 марта 2021 года, воспользовавшись специальным сервисом "Внести изменения".
К слову, основная сессия ВНО пройдет с 21 мая, тогда состоится тестирование по химии, и продлится до 15 июня (последним будет тестирование по географии).
Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО
Добавим, что 1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО-2021. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Какие документы нужны для регистрации на ВНО:
- копия паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством);
- две одинаковые фотографии для документов размером 3х4 см с изображением, что соответствует достигнутому возрасту;
- регистрационную карточку, которую можно сформировать самостоятельно на сайте УЦОКО, или обратиться за помощью к лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, где вы учитесь.
Впоследствии зарегистрированные участники ВНО до 30 апреля смогут скачать приглашение-пропуск из своих информационных страниц. На них будет указано время и место проведения тестирований.
Какие предметы на ВНО выбрать? Выпускники, которые заканчивают школу в 2021 году, обязательно должны пройти ГИА в форме ВНО из четырех учебных предметов:
- украинский язык или украинский язык и литература;
- математика (уровень стандарта или профильный – в зависимости от уровня, на котором изучался предмет);
- история Украины или иностранный язык (по выбору учащегося);
- один из учебных предметов на выбор (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).
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